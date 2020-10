Konecranes, Mutterkonzern der Demag, fusioniert mit Cargotec

Wetter/Helsinki. Konecranes, der Mutterkonzern der Demag in Wetter, fusioniert mit Cargotec. Die zwei finnischen Kranhersteller wollen weltweit Umsätze steigern.

Der Mutterkonzern der Demag, das finnische Unternehmen Konecranes, fusioniert mit dem Kranhersteller Cargotec. Diese Mitteilung für die Börse veröffentlichten die beiden Betriebe aus Finnland am Donnerstagmorgen.

Ziel dieses Zusammenschlusses: ein global führendes Unternehmen im nachhaltigen Materialfluss mit einem illustrativen Umsatz von ungefähr sieben Milliarden Euro zu schaffen. Dazu gehören knapp 30.000 Mitarbeiter weltweit.

Prozess bis Ende 2021 abschließen

Laut einer Sprecherin beginne nun zunächst der Prozess der behördlichen Genehmigungen sowie der Genehmigungen durch die Aktionärshauptversammlungen. Beide Unternehmen werden also getrennt weiter ihren Geschäften nachgehen, heißt es. Der Abschluss dieses Prozesses wird gegen Ende 2021 erwartet.

Die Auswirkungen für den Demag-Standort in Wetter sind noch ungewiss. Näheres erfährt die Lokalredaktion voraussichtlich an diesem Freitag.

Cargotec stellt Geräte für die Verladung von Frachtgütern zum Transport auf dem Seeweg und auf der Straße her. Dementsprechend könnte es womöglich in Hafentechnik-Abteilungen zu größeren Veränderungen kommen als im Kerngeschäft der Demag in Wetter (Industriekrane, Krankomponenten und Antriebstechnik).