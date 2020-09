Kommunalwahl Wetter und Herdecke: Die 5 spannendsten Fragen

Farbenvielfalt: Auf fünf Stimmzetteln können Bürger in Wetter und Herdecke am Sonntag bei der Kommunalwahl ihr Kreuzchen machen.

Wetter/Herdecke. Fünf Kreuzchen können Wetteraner und Herdecker bei der Kommunalwahl am Sonntag machen. Spannung herrscht wegen Corona und vieler offener Fragen.

Es wird spannend an diesem Sonntag. Wer an einen Fernsehkrimi zur besten Sendezeit denkt, sollte aus heimischer Sicht seinen Blick lieber auf das jeweiligen Wahllokal als Tatort richten. Dort liegen für Wetteraner und Herdecker von 8 bis 18 Uhr fünf Stimmzettel in verschiedenen Farben bereit. Bei dem bunten Anblick geht es dann um jeweils ein Kreuzchen für: Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Rat, Ruhrparlament (in dieser Reihenfolge wird wohl abends dann auch ausgezählt). Hier die interessantesten Fragen zur Kommunalwahl in den zwei Ruhrstädten.







1. Kommt es in Wetter zu einer Stichwahl? Fünf Kandidaten fordern den amtierenden Bürgermeister Frank Hasenberg von der SPD heraus. Seit der kommunalen Gebietsreform 1970 und den Eingemeindungen der Stadtteile „regierte“ bisher bisher immer ein Sozialdemokrat im Rathaus.







2. Wer gewinnt das Duell? In Herdecke fordert Jan Schaberick (SPD) die parteilose Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster zum zweiten Mal in Folge heraus. Landrat im Ennepe-Ruhr-Kreis möchte Oliver Flüshöh von der CDU werden und Amtsinhaber Olaf Schade ablösen. Was einer Zeitenwende gleichkäme, schließlich stellt die SPD seit satten 74 Jahren den Chef der EN-Verwaltung.







3. Wie schneiden die Parteien ab? Besonders spannend dürfte das Ergebnis von vier Gruppierungen sein: Die SPD musste bei zahlreichen Abstimmungen zuletzt landauf-landab teils schwere Stimmverluste hinnehmen. Kann sie sich nun in den Stadträten von Wetter, Herdecke und im Kreistag als weiterhin stärkste Kraft behaupten? Die Grünen dagegen verspüren seit Monaten Aufwind, sowohl wegen guter Umfragewerte als auch wegen der großen Zustimmung beispielsweise zuletzt bei der Europawahl. Setzt sich dieser Trend am Sonntag hier fort? Wie schneidet die AfD ab, wie viele Sitze ergattert sie erstmals im Herdecker Rat und im Kreistag? Welches Ergebnis fährt die CSR Wetter (2015 trat hier die AfD an) bei ihrer Premiere ein?



4. Welche Resonanz gibt es zur erstmaligen Direktwahl des Ruhrparlaments? Die Premiere zur Bürger-Bestimmung der politischen Vertreter in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr, in das nur eine geringe Anzahl heimischer Vertreter einziehen wird, stufen nur wenige als spektakuläre Angelegenheit ein. Mindestens an einer Stelle führt sie im Kontext zu den anderen Kommunal-Entscheidungen auch zu einer Verwirrung: Während es für die Stadträte und den Kreistag keine Sperrklausel gibt, liegt die Hürde für den Einzug einer Partei ins Ruhrparlament bei 2,5 Prozent.







5. Welche Rolle spielt das Corona-Virus? Eine beträchtliche, das lässt sich schon im Vorfeld feststellen. Beispielsweise anhand der vielen Briefwähler, die womöglich nicht am Sonntag ihr Kreuzchen in Anwesenheit anderer machen wollen. Auch die Vorbereitungen der Verwaltungen in Wetter und Herdecke zeigen, dass nichts wie gewohnt ablaufen kann. Bei der Stimmabgabe müssen Bürger an ihren Mund-Nase-Schutz und möglichst einen eigenen Kugelschreiber denken. Andernfalls bieten die Helfer Stifte an, die sie dann wieder reinigen. Zudem gelten Abstandsregeln in den Wahllokalen (Markierungen am Boden dienen als Hinweis). In oder vor den Räumen mit den Kabinen sollen sich auch Desinfektionsspender und abtrennende Plexiglasscheiben befinden. Die üblichen Zusammenkünfte nach der Abstimmung in beiden Rathäusern hier fallen aus.

Allein aus diesen Gründen ist der 13. September 2020 ein spannender und schon jetzt außergewöhnlicher Wahltag.

