Kommunalwahl: Kandidaten der CDU stellen sich in Wetter vor

Wetter. Diskussionsabend am Böllberg: Vom Frauenheim Wengern kamen Fragen an CDU-Kommunalwahlkandidaten (Bürgermeister Wetter, Landrat, Ruhrparlament).

Die Kandidaten der CDU stellten sich den Fragen zur Kommunalwahl den rund 40 Personen in Wetter am Böllberg und an der Wasserstraße. Die Infoveranstaltung war coronabedingt und aufgrund der Trennung der Lebensbereiche zweigeteilt. Sie fand von 11 bis 12 Uhr am Böllberg in der Remise der Landwirtschaft und von 13 bis 14 Uhr im Anlieferungsbereich der Werkstatt Schöntal in der Wasserstraße statt.

Zur Infoveranstaltung kamen neben Stefan Wedegärtner als Bürgermeister-Kandidat die Kandidatin für das Ruhrparlament, Sabine Mayweg, und der Kandidat für das Amt des Landrats im EN-Kreis, Oliver Flüshöh. Alle drei CDU-Politiker betonten, dass sie es außerordentlich gut finden, dass das Frauenheim Wengern die Möglichkeit der Information und des Austausches in dieser Form anbietet und bedankten sich für die Einladung. Sie riefen zum Schluss der Veranstaltung dazu auf, auf jeden Fall wählen zu gehen.

Alle Drei vor und erläuterten, warum sie gewählt werden wollen. Der Vertriebsleiter eines Recyclingbetriebes in Dorsten, Stefan Wedegärtner, will sich als Bürgermeister dafür einsetzen, dass in Wetter/Ruhr mehr Lebensqualität und attraktive Angebote geschaffen werden, so dass die Stadt mehr Zuzug erhalten wird.

Bürgernähe Vorrang geben

Der Vater zweier Kinder sieht Erneuerbare Energien, Digitalisierung, neue Mobilitätskonzepte, attraktive Innenstadt, Gastronomie, Kultur, Sport, Natur, neue Wohnkonzepte für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen, Gemeinschaft und Ehrenamt stärken ineinander verwoben und damit Zielsetzungen einer Kommunalpolitik in der Stadt Wetter.

Der 45-jährige Bankkaufmann und Rechtsanwalt, Oliver Flüshöh, brachte seine Vorteile als Landrats-Kandidat mit den Worten auf dem Punkt: „Zuhören, anpacken, umsetzen, handeln und Probleme lösen!“ Wichtige Änderungen sieht er in der Stärkung der Wirtschaft, ein kreiseigenes Infrastrukturprogramm, den Aus- und Umbau der kreiseigenen Wirtschaftsförderung, den Abbau von Bürokratie, eine niedrigere Kreisumlage, die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen, der schnellere Aus- und Umbau der Pflegeangebote, die aktive Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft der Ausbau vernetzter, neuer Mobilitätsangebote und eine deutliche Stärkung der Sicherheits- und Kriseninfrastruktur.

Die 62-jährige Sabine Mayweg stellte schließlich die Aufgaben des Ruhrparlaments vor und betonte dabei den Ausbau von Wohnraum und die Modernisierung der Verkehrsplanung, auch mehr Fahrradwege. Sie zu wählen, bedeute, der Bürgernähe den Vorrang zu geben.

Im Anschluss an ihre persönlichen und politischen Vorstellungen gingen die Kandidaten auf die drei Fragenkomplexe des Arbeitskreises Politik des Frauenheims Wengern ein. Die Stadt Wetter habe den freien Teil der Sparkasse als Rathaus erworben, um „unter einem Dach“ die städtische Verwaltung und damit alle Behörden zusammenzufassen. Das sei nachhaltiger und kostengünstiger. Da die meisten Büros ebenerdig erreichbar bzw. die anderen über einen Aufzug zu erreichen sein werden, wird dieser Teil barrierefrei sein, erläuterte der Bürgermeister-Kandidat Wedegärtner. Der 48-jährige Vater setze sich zudem für die Einführung von elektronischen Smileys an bestimmten Straßen in Wetter ein, um die Autofahrenden zum langsameren Fahren zu bringen. Das verhelfe zu mehr Sicherheit auf den Straßen.

Auf die Fragen zu zukünftigen Corona-Maßnahmen erläuterte Oliver Flüshöh, dass er die Testungen anders und besser organisieren würde. Damit seien sie schneller und besser erreichbar für die Bürger. Durch mehr Bürgernähe gelänge es ihm, schneller in diversen Bereichen zu entscheiden als dem jetzigen Landrat, betonte der Vater zweier Kinder seinen Vorteil als Landrats-Kandidat.