Kommen in Herdecke bald TV-Berichte aus dem Rat?

Herdecke. Die FDP in Herdecke möchte die Bürger näher heranrücken lassen an die politischen Entscheidungen. Aber ein Rats-TV ist nicht ohne Tücken.

Ratssitzungen sind öffentlich. Aber kaum ein Bürger geht hin. Dann muss die Politik eben zu den Bürgern kommen: Die FDP im Herdecker Rat hat ein ganzes Paket von Fragen zusammengeschnürt. Sie will erkunden, was bei einer Übertragung geht und was einem „Rats-TV“ entgegen steht. Eine Arbeitsgruppe soll das klären. So steht’s in einem Antrag für die nächste Sitzung des Rates am 10. Dezember. Wer die Diskussion verfolgen will, muss dafür allerdings noch selbst in den Zweibrücker Hof kommen.

Gang zum Pult als Zustimmung

Für die FDP steht fest: Online-Übertragungen der Sitzungen erleichtern Bürgern die Teilnahme und Mitwirkung in der Kommunalpolitik. Aber die FDP weiß auch, dass es nicht mit dem Aufstellen von Kamera und Mikrofon getan ist. Viele Rechte würden davon berührt -- von den Politikerinnen und Politikern, von den Köpfen der Verwaltung und von Bürgerinnen und Bürgern, die doch noch leibhaftig gekommen sind.

Dem Rednerpult, das über die Haushaltsreden des Kämmerers hinaus selten angesteuert wird, könnte dabei eine wichtige Rolle zu kommen: Stellt sich jemand hinter das Pult für einen Wortbeitrag, könnte das als Einverständniserklärung gesehen werden für eine Übertragung. Wer nichts sagt, ist nicht zu sehen. Also keine mögliche Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Das ist in dem Prüfauftrag der FDP mehr eine Frage als eine Antwort. Zunächst einmal soll nur aufgezeigt werden, wo Fallstricke liegen.

Nächste Fragerunde: Mit wie viel Kameras und welchen Kameraeinstellungen wird gearbeitet? Wird der Verwaltungsvorstand dauerhaft eingeblendet? Werden Abstimmungen der Ratsmitglieder gezeigt? Werden die Ratssitzungen aufgezeichnet und danach zeitversetzt gesendet oder geht es live zur Sache? Schließlich: Wie steht es um die nötige Technik, die fälligen Kosten, und müsste das nicht sogar redaktionell betreut werden?

Die vielen Fragen schrecken die FDP nicht. Auch wenn die Prüfung viele Antworten erst noch liefern wird, geht die Fraktion mit einer klaren Haltung in die Gespräche: „Wir würden das gerne machen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen stimmen und es praktikabel ist“, sagt Fraktionschef Wilhelm Huck. Ausschusssitzungen hat er dabei auch im Blick.

Zur ersten Ratssitzung des neuen Jahres soll die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorstellen. Die Verwaltung, jede Fraktion und das fraktionslose Mitglied sollen dabei sein.

>>>Kommentar von Klaus Görzel: Kluge Fragen zur richtigen Zeit

Zum Rednerpult gehen, um zu zeigen, dass man mit einer Übertragung einverstanden ist, die Verwaltungsbank in den Blick nehmen oder aus Datenschutzgründen wegblenden, am Ende auch noch Geld ausgeben für den extra „Rats-Kanal“ – muss das denn alles so kompliziert sein?

Ja, denn die Persönlichkeitsrechte sind bei Politikern ja nicht einfach vom Tisch zu wischen. Und es braucht nicht viel Phantasie für die Vorstellung, dass auf Foren im Internet Schindluder getrieben wird mit Schnipseln aus öffentlichen Sitzungen im Ratssaal.

Und doch passt der Vorstoß nicht nur wegen Corona in die Zeit. Rats- und Ausschusssitzungen waren im Regelfall zwar nie sonderlich von den Bürgern frequentiert, und sie werden wohl auch im Netz nur in Ausnahmefällen zu Quotenbringern. Aber immer schon hat es Kritik gegeben, dass Politiker zu Zeiten tagen, zu denen die Bürger noch arbeiten. Versetzt abrufbar machen, könnte helfen.

Die Technik, die im Home-Office beste Dienste leistet, könnte auch Politik transparenter machen und näher an den Bürger bringen. Die FDP hat mit ihren vielen klugen Fragen gute Vorarbeit geleistet.