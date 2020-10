Kolping-Angebot: Gebrauchte Waren daheim per Katalog kaufen

Die Idee ist einfach: Damit alte und behinderte Menschen auch in der Corona-Krise unkompliziert im Kolping-Gebrauchtwaren-Geschäft „Store“ einkaufen können, hat das Team einen Katalog zum Aussuchen erstellt. Er wird ständig aktualisiert und ist auch in digitalisierter Form erhältlich. Senioren- und Behinderteneinrichtungen im EN-Kreis und darüber hinaus können jederzeit bestellen.

Vom Kaffeeservice bis zum Sofa

Eine große Auswahl der Artikel – vom Kaffeeservice über den Damenblazer und die (Weihnachts)Deko bis hin zur Schlafcouch – werden darin per Foto präsentiert. Zum Warenbestand gehören aber nicht nur die Artikel, die im „Store“ an der Kaiserstraße 97 angeboten werden, sondern viele weitere, die im Lager des Kolpingwerks im Schöntal auf neue Besitzer warten. „Wir würden auf Wunsch auch vorbeikommen und unser Angebot bei einer Power-Point-Präsentation zeigen. Gerne auch mal an einem Samstagnachmittag“, sagt „Store“-Leiterin Beate Löhr. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen werde das zwar gerade wieder erschwert, aber bei Einhaltung der Regeln sei es sicher nicht unmöglich.

Für alle Senioren in Wetter

Bereits seit Juli und noch bis Ende Dezember wird das Katalog-Projekt des integrativ arbeitenden Kolping-Geschäfts von der Aktion Mensch gefördert. Zur Halbzeit zieht „Store“-Geschäftsführer Meinolf Melcher nun eine kleine Bilanz. „Wir haben etwa 30 Alten- und Behinderteneinrichtungen im EN-Kreis und Märkischen Kreis angeschrieben und unser Projekt vorgestellt. Die Rückmeldungen waren positiv, und Anfang Oktober waren wir zu einem Besuch eingeladen. Aber Corona hat dafür gesorgt, dass das zunächst wieder auf Eis gelegt wurde“, berichtet er. Deswegen macht er nun noch einmal darauf aufmerksam: „Wir bringen den Katalog oder den Stick auch vorbei, so dass Einrichtungsmitarbeiter den Bewohnern unser Angebot präsentieren können.“ Zum Kauf ausgesuchte Ware wird gebracht. Und umgekehrt: Hat ein Bewohner einmal etwas abzugeben, vielleicht ein Tischchen, das nicht mehr gefällt, holt das „Store“-Team solche Dinge auch gerne ab.

Übrigens: Den Katalog können auch alle anderen in Wetter lebenden Senioren mitnehmen oder ihn per Anruf bestellen; denn auch sie sollen am gesellschaftlichen Leben und am Alltag teilnehmen können. Und dazu gehöre eben auch das Einkaufen, sagt Meinolf Melcher.

Wer den Katalog des Gebrauchtwaren-Geschäfts bestellen möchte: Tel. 02335/8859988 .