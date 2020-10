Kleine Wetteraner stellen Waschmittel aus Kastanien her

Wenn irgendwann im Herbst die ersten Kastanien von den Bäumen fallen, wird in der Kinderarche in Grundschöttel – wie in den meisten anderen Kindergärten – fleißig gebastelt. Dann entstehen knubbelige Kastanienmännchen, Igel, Giraffen und viele andere fantasievolle Figuren aus den glänzenden Früchten. Ganz beliebt ist auch das Bällchenbad aus Kastanien, in dem die Jungen und Mädchen nach Lust und Laune herumsitzen oder gerne auch einfach hineinspringen. Zum ersten Mal haben die Kinder nun aber sogar Waschmittel aus den selbst gesammelten Kastanien gemacht.

Zwei Bollerwagen voll

„Mit zwei Gruppen, zwei Bollerwagen und Eimern sind wir losgezogen, um im Garten einer Grundschöttelerin die Kastanien aufzusammeln“, erzählt Ruthild Zeschky, Leiterin der Kinderarche.

Das Rezept Für das Kastanien-Waschmittel benötigt man einen Hammer, etwa acht Kastanien, ein Einmachglas und 300 ml Wasser. Kastanien enthalten 10 bis 15 Prozent Saponine (lat. Sapo = Seife). Um sie zu lösen, zerkleinert man die Kastanien mit einem Hammer, füllt sie in ein Einmachglas und übergießt sie mit 300 ml kochendem Wasser. Danach das Glas verschließen und 24 Stunden ziehen lassen. Nach der Einweichzeit das milchige, schaumige Wasser abgießen – fertig ist das selbst gemachte Waschmittel. Wie gewohnt ins Spülfach der Waschmaschine geben und nicht länger als zwei Tage stehen lassen, weil es sonst unangenehm riechen kann.

Dann kam durch eine Mitarbeiterin die Idee auf, aus den Kastanien Waschmittel herzustellen. „Manche Kinder hatten davon schon mal gehört, aber es ist ja ein Unterschied, davon zu hören oder es tatsächlich zu machen“, so Ruthild Zeschky weiter. Voraussetzung sei allerdings, dass reichlich Kastanien zur Verfügung stünden. Und weil in der Kinderarche Umweltschutz groß geschrieben wird, machten sich die Kinder unter Anleitung der Erzieherinnen ans Werk.

Eine Nacht stehen lassen

„Mit dem Hammer ist das ganz schwer“, sagt Moritz und meint damit das Zerkleinern der harten Früchte. Ruthild Zeschky nickt: Statt des Hammers wurden die Kastanien in der Kinderarche mit Messern in Stücke zerteilt. „Dann haben wir sie ins heiße Wasser getan und über Nacht drin gelassen“, erzählt der Fünfjährige weiter. Nachdem die Waschlauge fertig war, füllten die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen über 50 Gläschen ab, so dass jedes Kind acht Kastanien, ein Gläschen und das Rezept zur Herstellung der Lauge mit nach Hause nehmen konnte. „Meine Mama hat damit schon gewaschen, aber wir haben zwei Gläschen in die Waschmaschine getan“, berichtet Moritz von den Erfahrungen daheim.

„Manches Kind hat dann tatsächlich zum ersten Mal alleine eine Waschmaschine angestellt und die Wirksamkeit des Waschmittels getestet. Und gesehen, dass es funktioniert“, freut sich Ruthild Zeschky