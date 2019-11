Kleine Illustratoren in der Bonnemann-Schule in Herdecke

Ruhig, ohne auch nur einmal zu wackeln, zieht der Junge im orangefarbigen Pullover seine Linien auf dem weißen Papier. Darunter klebt ein kleiner Text-Streifen. „Die fettgedruckten Wörter geben euch einen Hinweis darauf, was ihr malen sollt“, ruft Lisa Landwehr durch den Raum, der sich gleich hinter der Eingangstür der Robert-Bonnermann-Schule befindet. Die 24-jährige Studentin aus Wetter arbeitet als Buchillustratorin. Gemeinsam mit den Schülern der zweiten Klasse gestaltet sie ein Bilderbuch. Zuhören, verstehen und zeichnen – das sei für Kinder besonders wichtig.

„Lisa, wie male ich einen Hahn?“, fragt eines der Mädchen. Mit ein paar Tipps ist auch er schnell gezeichnet. Es geht um die Geschichte einer kleinen Hexe. Nachdem Lisa Landwehr die Geschichte vorgelesen hatte, bekommen alle Kinder einen Satz daraus. Dieser soll bildlich dargestellt werden. „Jeder zeichnet sein eigenes Bild. Beim Nachbarn abschauen, macht also keinen Sinn“, ruft sie und lacht. Es ist ihr erster Workshop mit Kindern. „Ich hatte zuerst Angst, dass sie vielleicht nicht zuhören oder es langweilig für sie wird“, sagt sie. „Aber sie arbeiten alle ganz toll mit.“

Die Buchillustratorin Lisa Landwehr ist zu Besuch in der Robert-Bonnemann-Grundschule in Herdecke. Foto: Ramona Richter

Dabei war der Tag für die Zweitklässler eigentlich anders geplant. „Meine Mutter ist Autorin und sollte heute etwas vorlesen. Aus zeitgründen hatte sie mich gefragt, ob ich nicht in die Schule gehen möchte, um mit den Kindern ein Workshop zum Thema Illustrationen zu machen. Also habe ich bei der Bürgerstiftung nachgefragt, ob es okay ist.“ Die Bürgerstiftung sponsert das Projekt, welches in allen Herdecker Grundschulen durchgeführt wird. Britta Waltenberg, Lehrerin an der Robert-Bonnemann-Grundschule, freut sich über den Besuch von Lisa Landwehr. „Es ist mal etwas anderes.“

Intensive Leseförderung

Leseparadies, Bücherwurm, diverse Lese-Projekte und ein Tag des Vorlesens – seit über acht Jahren fördert die Schule das Lesen intensiv. „Uns ist dies ein wichtiges Anliegen. Es ist einfach toll, wenn die Augen der Kinder leuchten und sie merken: Ja ich kann lesen“, sagt Waltenberg. Und zur Leseförderung gehört auch das Textverständnis. „Wir merken, dass einige Kinder Schwierigkeiten haben, sich lange Sätze zu merken. Wir raten ihnen dann, sich Bilder zur Geschichte zu machen.“ Lisa Landwehr nickt. „Manchmal lassen sich Bilder einfacher abrufen, als Texte“, sagt sie.

Am Ende des Workshops erhalten die Klassen ihr eigenes Bilderbuch in gebundener Form. Foto: Ramona Richter

Seit 13 Jahren arbeitet sie neben dem Studium als Illustratorin. Angefangen mit dem Malen habe sie aber schon früher. „Da war ich bestimmt so alt wie ihr“, sagt sie zu den Kindern. „Wir hatten einen großen Garten. Dort habe ich oft die Tiere beobachtet. Ich liebe Tiere.“ – „Ich auch!“, ruft ein Junge ihr entgegen. Nach gut 30 Minuten sind die Kinder auch schon fertig mit ihren Kunstwerken. „Dann lasst uns mal eure Bilder anschauen“, ruft sie den Kindern entgegen.

Sie laufen nach vorne, setzten sich auf dem Boden in einem Kreis und schauen auf die bunten Bilder. Dann holt Lisa Landwehr eine schwarze Mappe mit eigenen Zeichnungen hervor. „Für uns Illustratoren ist es schön, wenn wir ein Buch machen dürfen. Noch schöner aber ist es, wenn wir anderen zeigen können, was wir eigentlich machen.“ Gespannt hören ihr die Kinder zu und warten darauf, dass auch sie ihr erstes, eigenes Buch in den Händen halten können.