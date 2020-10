Polizei Kind angefahren in Wetter - Frau begeht Unfallflucht

Wetter. Auch nachdem sie eine Dreijährige angefahren hatte, war eine Autofahrerin in Wetter jetzt nicht zu bremsen.

Immerhin das Kennzeichen steht fest: Trotz mehrfacher Hinweise ignorierte die Fahrerin eines VW Tiguan, dass sie ein dreijähriges Mädchen angefahren hatte.

Am Mittwoch gegen 13.50 Uhr war eine 30-jährige Mutter mit ihrer Tochter an der Hand auf dem Gehweg der Friedrichstraße in Alt-Wetter unterwegs. Ein grauer VW Tiguan fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und erfasste dabei auf dem Gehweg die Dreijährige.

Die Mutter klopfte daraufhin an die Fensterscheibe des VWs, um die Fahrzeugführerin darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihre Tochter angefahren habe. Die Fahrzeugführerin soll daraufhin mit ihrer Hand gestikuliert und nicht weiter reagiert haben. Als die 30-Jährige die Beifahrertür öffnete, um mit der Fahrzeugführerin zu reden, rief diese „Schließ die Tür!“ und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon, ohne sich um das Unfallgeschehen weiter zu kümmern.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht. Die Mutter merkte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges. Jetzt wird ermittelt.