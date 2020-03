Keine Oldie-Night, kein Feierabendmarkt in Wetter

Wetter. Die Furcht vor dem Corona-Virus schränkt das gesellschaftliche Leben in Wetter bereits ein. Zwei beliebte Veranstaltungen finden nicht statt.

Kein Feierabendmarkt am Freitag, keine Oldie-Night am Samstag – die Furcht vor dem Corona-Virus hat Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben in der Harkortstadt. Bereits am Sonntag hatte der Feuerwehr-Löschzug Alt-Wetter als Veranstalter der Oldie-Night bekannt gegeben, dass die traditionelle Großveranstaltung am 7. März nicht stattfinden werde.

„Wir haben uns mit der Entscheidung, die Oldie-Night abzusagen, schwer getan“, sagt Feuerwehrsprecher Pattric Poblotzki, „aber als Feuerwehr sehen wir uns in einer besonderen Rolle und in einer besonderen Verantwortung für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung. Aber auch uns selbst gegenüber; denn wir können uns nicht selbst lahmlegen.

Herdecke Wetter Kein Vorgaben vom Ennepe-Ruhr-Kreis Macht der Ennepe-Ruhr-Kreis, der – wie berichtet – einen Corona-Krisenstab eingerichtet hat, Vorgaben, wie mit Veranstaltungen im Kreis umzugehen sei? Nein, heißt es auf Anfrage. Am Freitag trafen sich Vertreter des Kreises und der EN-Städte, um darüber zu sprechen. Ergebnis: Die Entscheidung (Absage oder Durchführung) liegt beim jeweiligen Veranstalter.

Zu der Oldie-Night kommen erfahrungsgemäß an die 600 Menschen in den Stadtsaal. Wenn dort dann in Sachen Corona etwas sein sollte, fällt ein ganzer Löschzug zunächst für zwei Tage oder auch für länger aus. Und einige Einsatzkräfte der übrigen Löschzüge wären auch betroffen, weil sie ebenfalls zur Oldie-Night kommen. Das Risiko wollen wir nicht eingehen.“

Bands zeigen Verständnis

Die drei gebuchten Bands hätten vollstes Verständnis gehabt, so Poblotzki weiter. „Eine Band hatte wohl letzte Woche einen Auftritt vor gerade mal zehn Leuten“, berichtet der Feuerwehrsprecher. „Das hätte übrigens auch hier passieren können, dass ganz viele Besucher gar nicht kommen. Das hätte der Veranstaltung dann auch nicht gut getan.“ Natürlich, so versichert Poblotzki, würden die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Einen Nachholtermin für die übrigens noch nicht ganz ausverkaufte Oldie-Night gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht: „Wir müssen erst wieder alle drei Bands unter einen Hut kriegen und einen Termin mit der Lichtburg finden. Zur Zeit geht die Tendenz da hin, dass wir die Oldie-Night erst nach den Sommerferien nachholen.“

Vinothek geschlossen

Bereits am Montagmittag erreichte dann die nächste Absage die Redaktion: Der für Freitag, 6. März, geplante Feierabendmarkt der Vinothek Christho fällt aus. Auch die Vinothek bleibt Freitagabend geschlossen. Nach „langer und intensiver Beratung“ habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, erklärt Tim Eisenblätter von der Betreibergemeinschaft der Vinothek. Man nehme – mit Verweis auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Bewertung von Großveranstaltungen – die „Fürsorgepflicht für Mitarbeiter und Gäste sehr ernst“.

Kabarett im Gymnasium

Ebenfalls für Freitagabend geplant und noch nicht abgesagt ist eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag: Die Kabarettistin Frieda Braun wird mit ihrem Programm „Erstmal Durchatmen!“ in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums gastieren. Von der Stadtverwaltung Wetter als Veranstalter heißt es dazu: „Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Veranstaltung ganz normal stattfindet. Sollte sich im Laufe der Woche herausstellen, dass im EN-Kreis ein bestätigter Verdachtsfall vorliegt, dann behalten wir uns vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.“



Zwei Konzerte

Zwei weitere Kultur-Veranstaltungen, die am kommenden Wochenende auf den Terminplänen der Ruhrstädte stehen, sollen über die Bühne gehen.

Die Herdecker Werner-Richard-/Dr.-Carl-Dörken-Stiftung hat sich „nach reiflicher Überlegung“ dazu entschieden, jetzt am Sonntag das Festival mit irischer Musik und auch weitere Veranstaltungen zunächst nicht abzusagen. Wer angesichts der derzeitigen Verunsicherung bereits gekaufte Karten zurückgeben möchte, möge sich telefonisch (02335/10615 oder 0172 / 2723192) oder auch per E-Mail (info@olle-be.de) melden.

Musikmanager Günter Erdmann plant weiter mit dem Konzert von Pat McManus jetzt am Freitag in der Earth-Musik-Halle im Schöntal von Wetter. Erdmann: „Ich komme gerade aus dem Ausland und habe oft am Flughafen über das Corona-Virus geredet. Ich sehe keinen Anlass für Panik oder eine Absage.“