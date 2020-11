Jusos im EN-Kreis wünschen Echeverria in den Bundestag

Ennepe-Ruhr. Ralf Kapschack tritt im Wahlkreis auch für Wetter und Herdecke nicht mehr an. Die Jusos im EN-Kreis haben für seine Nachfolge einen Favoriten.

Die Jusos im Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützen Axel Echeverria bei seiner Kandidatur um das Bundestagsmandat im Wahlkreis 139 in Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten. Der Wittener SPD-Chef konnte die Jusos in einer Diskussion mit der Mitbewerberin Tanja Knopp mehrheitlich überzeugen.

„Wir haben uns viel Zeit genommen mit beiden Bewerbern gemeinsam zu diskutieren. Sie mussten sich beide, in einer für alle Jusos offenen Fragerunde, schwierigen Fragen stellen und konnten mit unterschiedlichen Schwerpunkten überzeugen.“, so Leon Reinecke, Vorsitzender der Jusos im Kreis. Die Entscheidung hätten sich die Jusos nicht leicht gemacht, da beide Bewerber ein starkes Angebot machten und die Menschen im Wahlkreis sicherlich gut vertreten würden. Dennoch habe man sich in einer Abstimmung mehrheitlich für den 40-jährigen Wittener entschieden und werde ihn bestmöglich auf seinem Weg nach Berlin unterstützen, so die Jusos.

Der Grund für die Unterstützung Echeverrias seien verschiedene Faktoren gewesen. „Mit ihm haben wir einen Experten im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik als Kandidaten. Schon vor der Pandemie ist die SPD in diesem Bereich, unter anderem mit ihrem Sozialstaatspapier, sehr aktiv gewesen. Axel Echeverria kann hier wichtige Akzente setzen“, so Reinecke. Außerdem habe die Jusos Echeverrias klare antifaschistische Haltung und linke Überzeugung gefallen.

In vielen Punkten konnte Echeverria mit einem breiten Fachwissen auffahren. Zudem sei er bereits gut mit den Menschen im Wahlkreis vertraut und kenne die Themen in den Städten.

„Wir freuen uns sehr mit Axel einen jungen, progressiven Kandidaten zu haben, der Erfahrungen in der Kommunalpolitik vorweist, aber auch den Alltag im Bundestag bereits kennt. Mit seiner Art wird er sicher vielen Menschen das Gefühl geben, dass sie verstanden und anerkannt werden“, so Kreisjuso-Chef Reinecke.