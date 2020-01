Die Wüste lockt in der knapp bemessenen Freizeit: Janis Schumacher lernt in Peru Land und Leute kennen.

Herdecke/Lima. Janis Schumacher (19) hilft Kindern in Lima bei den Hausaufgaben. An Weihnachten ging es ein wenig zu wie in Deutschland. Und doch nicht ganz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junger Herdecker findet Abenteuer und Arbeit in Peru

So viele Eindrücke. So viel Arbeit! Mehr als ein Vierteljahr hat es gebraucht für den ersten Eintrag von Janis Schumacher in seinem digitalen Logbuch. Dafür hat sich der Herdecker dann gleich seitenweise frei geschrieben. Seit Ende August ist er in Lima und lernt Land und Leute von Peru kennen.

Direkt in der Hauptstadt wirkt er für Manthoc. Die Auflösung des Kürzels bedeutet ins Deutsche übersetzt: „Bewegung der arbeitenden Kinder und Jugendlichen, Söhne und Töchter von christlichen Arbeitern.“ Ziel ist es, dass die Kinder zu mündigen Bürgern heranwachsen und somit die Fähigkeiten erlernen, für ihre Rechte und die Rechte anderer einzustehen. So ist es in dem Blog des 19-Jährigen nachzulesen. In der Praxis heißt das: Hausaufgabenhilfe, Extraaufgaben stellen, Unterstützung in der Küche.

Andere Jugendliche, die wie er ebenfalls mit dem Programm „Weltwärts“ unterwegs sind, mögen weniger arbeiten. Dafür aber hat Janis „das zufriedenstellende Gefühl, dass wir Freiwilligen ein wichtiger Bestandteil von Manthoc sind“ und sehr sinnvolle Arbeit leisten. Das soziale Gefälle in Lima bekommt er dabei am eigenen Leib zu spüren.

Ein blonder „Gringo“ fällt auf

„Gerade als blonder ,Gringo’ sticht man aus der Menge heraus“, weiß Janis Schumacher zu berichten. Da europäische und nordamerikanische Ausländer automatisch als sehr reich betrachtet würden, müsse man auf der Straße immer sehr aufmerksam sein. „Sein Handy und andere Wertsachen sollte man lieber nicht herausnehmen und Fußwege so gut es geht einschränken, gerade wenn man alleine ist“, hat er in seinem Blog geschrieben für all diejenigen, die ihn kennen und vielleicht an seinen Erfahrungen interessiert sind.

Herdecke Wetter Hilfe in Schwellenländern Janis Schumacher ist mit „Weltwärts“ unterwegs, einem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. Junge Menschen sollen in konkreten Projekten die Entwicklungshilfe in Schwellenländern unterstützen. Sein Blog findet sich unter http://janisperu.travel.blog/

Gundula Conjaerts, Ratsfrau der SPD in Herdecke, gehört zu den ersten Leserinnen. Der Bericht von Janis Schumacher hat sie an einen eigenen Trip nach Thailand vor 40 Jahren erinnert: „Das Kennenlernen einer völlig anderen Kultur ist eine Erfahrung, die sehr nachhaltig ist.“ Und auch Dörte Godejohann, Pfarrerin in Ende, hat kurz vor Weihnachten die Kommentarfunktion gewählt. Sie findet den Einblick in die Arbeit in Peru toll und hätte sich gewünscht, „dass es so etwas schon gegeben hätte, als ich in deinem Alter war.“ Und sie wüsste sogar gerne noch etwas mehr, nämlich „wie in Peru Weihnachten gefeiert wird“.

Das hat die Redaktion Janis Schumacher auch gefragt. Es gab Truthahn und dazu Kartoffelsalat, „wie wir ihn in Deutschland auch immer zu Heilig Abend essen.“ Dafür hat er im Supermarkt sogar original Gewürzgurken aus Deutschland gefunden. Danach gab es heiße Schokolade. Was Janis noch einen Nachsatz wert ist: „Der Verzehr von heißer Schokolade passt einerseits natürlich gut in die Weihnachtszeit, ist allerdings andererseits im hier gerade stattfindenden Hochsommer etwas gewöhnungsbedürftig.“

Ohne Weihnachtslieder und Geschenk

Insgesamt hat ihn seine peruanische Weihnacht doch deutlich mehr an Silvester erinnert, da viele der deutschen Weihnachtsbaumtraditionen gefehlt haben. „So gab es keinen Weihnachtsbaum (in Peru wenn überhaupt Plastikbäume), es wurden keine Weihnachtslieder gesungen, wir gingen nicht in die Kirche, und es gab, zumindest in meiner Gastfamilie, keine Geschenke.“ Dafür aber viel Feuerwerk in der Stadt.

https://www.waz.de/article225921229.ece