Jüngster im Rat Herdecke: Enric Tange macht gerne Politik

Am 13. September war die Kommunalwahl, am 3. November die erste Sitzung des neuen Rates. Seitdem mischt Enric Tange (FDP), mit 21 Jahren das jüngste Mitglied im Herdecker Rat, kräftig mit -- unerschrocken, informiert und ganz und gar nicht auf ein Hinterbänkler-Dasein aus. Die Redaktion hat mit Enric Tange nach der ersten Sitzung des Schulausschusses gesprochen, dem er angehört.

Wann haben Sie das erste Mal vom Schulausschuss gehört? Als Schüler schon?

Enric Tange: Als ehemaliger Schülersprecher der FHS habe ich bereits in der Schulkonferenz von diesem Ausschuss gehört und von seiner Arbeit mitbekommen.

War das der Ausschuss ihrer

Wahl?

Ja war er, da ich hier als ehemaliger Schülersprecher mit vielen Kontakten zu den Schülern und auch als Mitglied des Sport und Kulturausschusses im Kreis meine Interessenschwerpunkte sehe.

Wie wurde in der Fraktion beraten?

Vor dem Ausschuss haben wir in der Fraktion einmal die Themen angesprochen. Hierbei war ich als Ausschussmitglied federführend und konnte meine Meinungen zu einzelnen Themen vorstellen. Diese wurden von den anderen Fraktionsmitgliedern akzeptiert. Meine Anfragen habe ich im Vorhinein ausgesucht und die Fraktion darüber informiert, dass ich diese stellen werde.

War es in der Sitzung wie erwartet?

Größtenteils ja. Der Schulausschuss gilt als sehr emotional. Diese Erfahrung kann ich heute direkt bestätigen!

Was sollte sich Ihrer Meinung nach in den kommenden vier Jahren

bei den Schulen in Herdecke ändern?

In meinen Augen sind unserer Herdecker Schulen bereits sehr gut aufgestellt. Im Ausschuss sollten wir jedoch dafür sorgen, dass Anregungen der Schulen wahrgenommen werden und wir diese bestmöglich umsetzen. Hierfür sollten wir insbesondere interfraktionelle Lösungen finden. Außerdem wünsche ich mir komplett digitalisierte Schulen und einen Ausbau der Prävention von Rassismus, Antisemitismus und Homophobie. Hierfür würde ich gerne Präventionskurse mit externen Anbietern in jeder Klassenstufe anbieten.

Der Ausschuss ist auch für Kultur und Sport zuständig – fühlen Sie sich in allen Bereichen gleichermaßen fit?

Zum Schulbereich habe ich natürlich durch meine immer noch bestehenden Kontakten zu alten Lehrern und viele der jetzigen Schülern der FHS einen guten Kontakt. Dies wird durch meine frühere Arbeit als Schülersprecher unterstützt. Ich kenne die Belange vieler Schüler und Lehrer daher sehr gut und kann diese vertreten. Auch zum Sport habe ich einen guten Kontakt, da ich selbst Jugendmannschaften im Handball trainiere und auch einige Kontakte zu Mitgliedern in Herdecker Sportvereinen habe. Im Kulturbereich haben wir sehr erfahrene Mitglieder in unserer Fraktion, die mir hier tatkräftig zur Seite stehen.

Wie oft haben sie sich zu Wort gemeldet?

Ich denke für die erste Sitzung sehr häufig. Sicherlich fünf oder sechs mal. Es gab auch nur ein Thema mit richtiger Diskussion….

Haben Sie das Gefühl eines Aufsagens oder eines echten Redens miteinander?

Leider erfolgt hier viel ausschmücken von Meinungen, welcher vorher in der Fraktion gebildet werden. In meinen Augen macht eine gute Demokratie den Austausch verschiedener Meinungen und die Bildung von Kompromissen aus. Bisher sehe ich hier nur verhärtete Fronten, welche keine Schritte aufeinander zugehen, wenn jemand einer anderen Meinung ist.

In Düsseldorf kommt die Schulministerin von der FDP. Haben Sie das Gefühl, diese in Herdecke in Schutz nehmen zu müssen?

Ich habe das Gefühl, dass andere Fraktionen mich als Verteidiger ansehen. Es wird sicherlich häufiger Kritik von Seiten der anderen Parteien kommen. Dies ist ihr Recht. Ich werde jedoch immer probieren, meine eigenen Standpunkte zu vertreten. Sollten diese nicht den Entscheidungen der Schulministerin entsprechen, werde ich die Kritik an diesen Stellen auch zulassen und bestätigen. Jedoch sollte generell die Landespolitik keine Rolle in einem Ausschuss in Herdecke spielen, außer wir könnten diese irgendwo mal direkt beeinflussen…

Sie sind 21 Jahre alt- Ist das eher ein Bonus oder sehen Sie sich mit Erwartungen der Älteren überfrachtet?

Wahrscheinlich habe ich an mich selbst mehr Erwartungen als andere an mich. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass ich aufgrund meines Alters nicht ernst genommen werde. Diese Furcht treibt mich insbesondere dazu an, so viele Wortbeiträge wie möglich zu machen und in den einzelnen Sitzungen gut informiert aufzutreten. Nur so werden mich die älteren Mitglieder schnell als vollwertiges Mitglied ansehen.

Wie haben Sie innerlich auf die Anfeindung durch einen SPD-Vertreter gefühlt, und was war der Anlass?

Anlass dieser Anfechtung war meine Wortwahl, dass es ein „Geschenk“ für die Hugo-Knauer-Schule sei, wenn diese zweizügig fährt und dadurch Klassengrößen um die 20 Kinder hat, während die anderen Grundschulen deutlich vollere Klassen haben müssen. Außerdem wurden meine kritischen Nachfragen zur Entwicklung von Klassengrößen als „Belehrung“ der Schuldirektorin bezeichnet. Dabei war dies in meinen Augen nur das Erfragen von zusätzlichen Informationen, damit man sich eine fundiertere Meinung bilden kann. Genau diese Informationen wurden auch von anderen Direktoren in der Sitzung als wichtig dargestellt.

In der Sitzung empfand ich die Anfechtung vom SPD-Vertreter als sehr harsch und etwas unprofessionell. Es war in meinen Augen deutlich zu erkennen, dass diese Reaktion nur so ausfiel, weil ich nicht auf einer Linie mit der SPD bin. Trotzdem gehören zur Politik Emotionen dazu. Ich nehme niemanden eine solche Reaktion übel. Es ist für mich wichtig, dass man zwar in der Sache streiten kann, aber nicht persönlich wird. Gerne werde ich bei nächster Gelegenheit ein klärendes Gespräch mit dem SPD-Vertreter suchen, sollte dies gewünscht sein. Wir sollten alle zusammen das Beste für Herdecke wollen und uns nicht in Kleinigkeiten verlieren, welche die Zusammenarbeit belasten können.