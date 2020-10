Insassen mit Leiter aus Auto gerettet

Über den Unfallhergang in Herdecke ist noch nichts bekannt. Aber eines von zwei Autos blieb auf der Seite liegen. Eine Leiter musste her.

Auf der Zeppelinstraße sind aus bislang unbekannten Gründen zwei Autos in einen Unfall verwickelt worden. Eines von Beiden, ein Renault, kam erst auf der Seite liegend zum Stehen. Die beiden Insassen waren in dem Fahrzeug eingeklemmt. Mehrere Passanten kamen zur Hilfe, retteten die Beiden mit einer Leiter aus dem beschädigten Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war mit dem Stichwort „Verkehrsunfall eingeklemmte Person“ zu dem Einsatz ausgerückt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Patienten versorgt und die Einsatzstelle gesichert. In dem zweiten Fahrzeug, das an dem Unfall beteiligt war, saßen ebenfalls zwei Personen, darunter ein Kind. Diese Beiden aber galten als unverletzt. Die Insassen aus dem Renault kamen ins Krankenhaus.