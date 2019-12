Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Wetter: Schüler-Kunstwerke als Begleiter durchs Jahr

Wetter. Auch in diesem Jahr präsentieren die Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ihren Jahreskalender in der Bücherei Draht. Aus einer Vielfalt an Kunstwerken wurden die 13 Besten ausgewählt. „Eine gar nicht so leichte Sache, aus so vielen tollen Arbeiten die Besten auszuwählen“, erklärt Kunstlehrerin Monika Czuczman. Denn eine Vielfalt an Kunst hat der Kalender alle Male zu bieten: Zeichnungen, Malerein, Skulpturen. „Alles, was die Kunst hergibt, ist vertreten“, fügt Kunstlehrer Christoph Osebold hinzu.

Genauso gemischt ist auch das Alter der Künstler. „Jeder Jahrgang ist mindestens einmal vertreten. Angefangen mit Schülern der fünften Klasse bis hin zur Q2“, so die Kunstlehrerin.

Bescheidene Künstler

Den meisten Schülern sei nicht bewusst, wie gut ihre Arbeiten sind. Christoph Osebold berichtet sogar davon, dass manche Schüler zu ihrem Glück überredet werden mussten. Dennoch freuten sich die meisten besonders über die Ehrung. „Ich war ganz überrascht, dass mein Kunstwerk mit in den Kalender kommt. Letztes Jahr hatten meine Freundin und ich bereits ein Kunstprojekt im Kalender vertreten. Dass ich aber erneut darin erscheine, hätte ich nicht gedacht“, berichtet Schülerin Nele von Heine. „Uns ist besonders wichtig, dass die Arbeiten der Schüler gewürdigt werden, damit ihnen bewusst wird, wie gut sie eigentlich sind“, erklärt Monika Czuczman. Manche Schüler seien derartig stolz, dass sie einige Kalender zu Weihnachten an ihre Familie verschenken. Aus diesem Grund habe die Kunstlehrerin eine Kunst AG ins leben gerufen. Des Weiteren hofft sie, in der Zukunft weitere Möglichkeiten für ihre Schüler anbieten zu können, damit sie ihre Kunst weiterhin präsentieren können.

Verkauft werden die Jahreskalender in der Bücherei Draht, im Blumeneck in Wengern und in der Cafeteria der Schule. Von dem Erlös werden wichtige Anschaffungen für das Gymnasium getätigt.