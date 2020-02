Herdecke. Die Französischen Filmtage im Kino Onikon in Herdecke laufen mit drei aktuellen Produktionen aus dem Nachbarland.

In Herdecke steht Frankreichs Kino im Fokus

Die diesjährigen Französischen Filmtage im Onikon finden vom 9. bis 12. Februar statt und zeigen erneut Produktionen aus dem Nachbarland in Originalversion mit deutschen Untertiteln. Traditionell werden die Filmtage bei Baguette, Käse und Rotwein in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Hagen eröffnet.

Die Filmreihe startet am Sonntag, um 18 Uhr mit dem Familiendrama La Villa (Das Haus am Meer). Ein Schlaganfall ihres Vaters bringt die drei Kinder des Mannes in dessen Villa in einem Küstenort bei Marseille zu­sammen: die in Paris lebende Theaterschauspielerin Angèle, den frisch entlassenen Professor Joseph und Armand, der seit einer Weile das väterliche Fischrestaurant weiterbetreibt. Die erzwungene Familienzusammenkunft wühlt Vergangenes auf. Der mit dem Älterwerden hadernde Joseph streitet mit seiner mitgebrachten, viel jüngeren Geliebten Bérangère ,die ihn nicht länger bemitleiden will. Der ruhige Armand fühlt sich mit der Ver­antwortung für den Vater alleingelassen. Und Angèle hat den Heimatort nicht besucht, seit ihre kleine Tochter Blanche im Meer vor der Villa ertrank. Sie gibt Armand und ihrem Vater mindestens eine Teilschuld an dem Unfall und ringt von den Geschwistern am in­tensivsten mit ihren Emotionen. Etwas Zerstreuung ver­schaffen ihr die stürmischen Avancen des jungen Fischers Benjamin – bis das Drama eine uner­wartete Wende nimmt.

Am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr entführt Regisseur Alexis Michalik mit seiner Komödie Edmond (Vorhang auf für Cyrano) die Zuschauer in das Paris der Belle Epoque und erzählt temporeich und voller Wortwitz die verrückte Entstehungsgeschichte des am häufigsten gespielten Theaterstücks Frankreichs: „Cyrano de Bergerac“.

Das anrührende, warmherzige Drama Amanda (Mein Leben mit Amanda) des Regisseurs Mikhaël Hers über Trauerarbeit und Verarbeitung von Schicksalsschlägen beschließt am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr die Filmreihe: Sommer in Paris. David, 24 Jahre alt, führt ein unbeküm­mertes Single­leben, das er sich mit verschiede­nen Jobs finanziert. Gelegentlich schaut er auf einen Sprung bei seiner Schwester und ihrer kleinen Tochter Amanda vorbei. Und da ist noch seine neue Nach­barin Léna ,in die er sich verlieben könnte. Doch von einem Tag auf den anderen findet die sommerliche Unbeschwertheit ein Ende. David ist gezwun­gen, eine große Entscheidung zu treffen und eine noch größere Verantwor­tung zu übernehmen – für sein Leben und das seiner sieben­jährigen Nichte Amanda. Und die clevere Kleine hat so ihre eigenen Vorstellungen, wie das aussehen soll.