In Herdecke gegründet: Der Bunte Kreis hilft kranken Kindern

Vor fünf Jahren in Herdecke gegründet: Der Bunte Kreis EN kümmert sich um Kinder bzw. Familien und hilft ihnen beim Übergang vom Krankenhaus in den Alltag. Davon profitierten beispielsweise auch die Eltern von Marlene und Clara. Foto:

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Der Bunte Kreis EN, 2015 in Herdecke gegründet, hilft Familien mit kranken Kindern beim Übergang vom Krankenhaus in den Alltag. Mütter berichten.

Hilfe in schwieriger Zeit: Wenn Behandlungen für kranke Kinder in Kliniken anstehen, kommen viele Eltern an ihr Limit. Den anschließenden Übergang vom Kranken- ins Kinderzimmer will der bundesweit agierende Bunte Kreis erleichtern. Im Ennepe-Ruhr-Kreis entstand diese von den Kassen anerkannte sozialmedizinische Nachsorgeeinrichtung vor fünf Jahren in Her­decke. Zwei Frauen berichten, wie dieses Netzwerk ihnen half.

Keno

Die Geburt des zweiten Sohnes verlief bei einer Mutter mit Problemen, doch der kleine Keno wirkte gesund und munter. „Wir haben uns nicht träumen lassen, was uns noch erwarten würde“, erzählt die Mama. Schon tags darauf machte das Baby nur ganz kleine Bewegungen mit Arm und Bein seiner linken Seite. Ein MRT ließ eine Hirnschädigung durch einen oder sogar mehrere Schlaganfälle erkennen. Keno kam auf die Kinderintensivstation und erhielt hoch dosierte Medikamente.

„Nur ein paar Tage hielt ich es aus, ihn dort sediert und verkabelt liegen zu sehen. Mein Mutterinstinkt sagte mir, dass er meine Nähe mehr als alles andere brauchte“, berichtet Kenos Mama. Gegen alle Bedenken holte sie ihn auf ihre Brust und rührte sich mit ihm für längere Zeiten nicht von der Stelle. Nur zur Pflege und medizinischen Versorgung gab sie ihn kurz ab. „Dies stellte sich als allerbeste Therapie für ihn heraus, denn von da an ging es bergauf.“ Nach 16 Tagen brauchte er keine Medikamente mehr.

In dieser Situation stellte sich Frau B. bei der Mutter vor und erklärte, dass ihr der Bunte Kreis helfen würde, gut zuhause anzukommen. „Ich stand durch die schlimmen Erlebnisse wie unter Schock und war sehr froh, Unterstützung angeboten zu bekommen.“ Eine freundliche Kinderkrankenschwester vom Bunten Kreis besuchte sie dann drei Mal in der Woche zuhause und fragte stets nach dem Befinden. Antwort. „Ja, alles gut! Schon dieser Satz war für mich jedes Mal Befreiung und Erleichterung zugleich, denn ich hatte ständig Angst vor einem weiteren epileptischen Anfall“, so die Mutter.

Keno leidet unter einer Sichelzellenanämie, was für ihn zum Glück ohne Folgen bleibt. Er ist mittlerweile ein Jahr alt und gilt trotz seiner drei Neugeborenen-Schlaganfälle als motorisch und geistig völlig normal entwickeltes Kind. „Es scheint, dass wir sehr, sehr viel Glück hatten. Der Bunte Kreis war besonders für mich in der schlimmen Zeit von unschätzbarem Wert. Ich konnte mit jemand, der wirklich kompetent war, über alle meine Sorgen und Nöte sprechen.“ Mit Kenos Pflege war die Mutter ziemlich ausgelastet, der fünfjährige Sohn sollte aber auch nicht zu kurz kommen. „Die Mitarbeiterin des Bunten Kreises nahm mir allen Bürokram ab, organisierte eine Haushaltshilfe und beantragte Pflegeunterstützung. So konnte ich mich darauf konzentrieren, mit Keno in einem normalen Alltag anzukommen.“

Clara und Marlene

Schon beim ersten Ultraschall in der sechsten Schwangerschaftswoche konnten die Eltern erkennen, dass sich Zwillinge ankündigten. Die Freude war groß, „denn wir hatten schon länger auf ein Kind gehofft – und nun bekamen wir sogar zwei auf einmal.“ Bis zur 25. Woche lief alles glatt, dann stellten Ärzte bei der Mutter eine Schwangerschafts-Diabetes und einen stark verkürzten Gebärmutterhals fest.

Die Kinder mussten im Sommer 2018 wegen akuter Infektionsgefahr in der 29. Woche auf die Welt geholt werden. Clara wog bei ihrer Geburt 965, Marlene 1070 Gramm. „Anfangs war ich doch ziemlich erschrocken: Ich hatte noch nie so kleine Kinder gesehen, unsere Situation kam mir nahezu unwirklich vor“, erzählt die Mama und denkt an jene Zeit zurück, als beide Babies im Inkubator lagen. „Ich versuchte, meine Ängste nicht an mich heran zu lassen und gut zu funktionieren.“ Die Unsicherheit legte sich dann.

Die Mutter konnte sich rund um die Uhr um die Zwillinge kümmern, diese entwickelten sich ohne größere Komplikationen. Nach drei Wochen stellte sich eine Kinderschwester vom Bunten Kreis vor. „Wir freuten uns über das Begleitungsangebot für die erste Zeit zuhause.“ Nach elf Wochen Krankenhaus waren die Mädchen fit genug für den Heimweg. „Als es endlich so weit war, konnte ich vor Freunde nicht aufhören, zu weinen“, so die Mama.

Obwohl sie gut alleine mit ihren Töchtern umgehen konnte, halfen demnach Tipps und Tricks der erfahrenen Mitarbeiterin des Bunten Kreises. „Eine willkommene Hilfe.“

Der Bunte Kreis Ennepe-Ruhr

Zum fünften Geburtstag zieht der Bunte Kreis Ennepe-Ruhr um die ärztliche Leiterin Dr. Dörte Hilgard eine Zwischenbilanz. „Wir begleiten Kinder und ihre Familien vom Krankenhaus ins Kinderzimmer: Wenn eine Diagnose das Leben verändert...“ Dieses Motto hat den Verein von Beginn an begleitet und motiviert. Die Einsätze der sozialmedizinischen Nachsorge wurden in der gesamten Region dankbar angenommen und so konnten bereits weit über 450 Kinder von diesen Hilfen profitieren, heißt es. Die Mitarbeiterzahl ist gewachsen, der Bunte Kreis sei mit allen relevanten Institutionen der Region sehr gut vernetzt – der gegenseitige Austausch, die Ergänzung der Kompetenzen ist ein wesentlicher Bestandteil des Gelingens.

Wie alles begann: Der Impuls zur Gründung entstand durch die Mitarbeiterinnen des Vereins Pro Kid e.V. und der Kinderklinik im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Es wurde deutlich, dass für so manche Familie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch lange nicht das Leben für die Familien wieder unkompliziert weitergehen kann und viele Hilfen noch gefragt sind. Heute sind ein Entlass-Management und eine damit verbundene Nachsorge für Kinderkliniken verpflichtend.

Das Helfer-Team vom Bunten Kreis EN um die Ärztin Dörte Hilgard (Mitte) will frühzeitig für Eltern von erkrankten Kindern ansprechbar sein. Foto: Privat

So traf sich zunächst seit 2013 ein Vorbereitungsgremium regelmäßig, so konnte der Impuls langsam wachsen und unter der Trägerschaft des Vereins Pro Kid e.V. Gestalt annehmen. Im September 2015 wurde im Rahmen einer Auftaktveranstaltung der Bunten Kreis Herdecke unter Trägerschaft des Prokid e.V. für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis (Sozialmedizinische Nachsorge für Kinder) aus der Wiege gehoben. Bis Anfang 2018 war das Büro des Bunten Kreises im Gemeinschaftskrankenhaus verortet und zog dann angesichts der erheblich gewachsenen Aufgabenbereiche in eigene Räume nach Witten um. Der Sitz des Vereins ist weiterhin in Herdecke.

Die sozialmedizinische Nachsorge des Bunten Kreises EN (Pro Kid e.V.) ist inzwischen ein fester Bestandteil der Versorgung von betroffenen Kindern und arbeitet heute in enger Kooperation mit den Kinderklinik sowie der Kinderchirurgie des Marienhospitals Witten und der Kinderklinik des Helios-Klinikums Schwelm. Die Vernetzung zu mit allen in die Versorgung der betroffenen Kinder involvierten Anbieter ist inzwischen ein gelungener Bestandteil unserer Nachsorgearbeit.

Immer wieder bedeutet es eine schwere Belastung für die gesamte Familie, wenn ein Kind zu früh zur Welt kommt, chronisch erkrankt oder schwer verunglückt. In solchen Situationen ist es sehr wichtig, dass die Betroffenen gute Unterstützung erhalten. Der Herdecker Verein Pro Kid e.V. hat mit dem Bunten Kreis EN hierzu eine Organisation geschaffen, durch die Hilfen, aber auch Vernetzung zu geeigneten Unterstützungseinrichtungen angeboten werden kann. Bunte Kreise bieten deutschlandweit sozialmedizinische Nachsorge für Kinder an. Bis zur Gründung des Bunten Kreises EN war diese Region diesbezüglich noch eine „weiße Landkarte“.

Schon während des stationären Aufenthalts nehmen die Mitarbeiterinnen des Bunten Kreises EN Kontakt mit den betroffenen Eltern auf und begleiten die Familie nach der Entlassung aus der Klinik in den Alltag zuhause. Die erfahrenen Mitarbeiter sind in der ersten, schwierigen Zeit ansprechbar für alle Sorgen und Nöte und helfen der Familie ein Netz zu knüpfen, das sie trägt. Die Aufgaben sind in den Jahren gewachsen, z. B. auch durch die jetzt in Witten ansässige Kinderchirurgie. „Wir haben nicht nur Kompetenzen hinzugewonnen und lernen stetig dazu - auch wie vielseitig wir Hilfe leisten können. Wir freuen uns sehr über die häufig dankbaren Rückmeldungen von den betreuten Familien“, so Hilgard.

Der Verein Pro Kid e.V. mit den Vorsitzenden: Dr. Dörte Hilgard, Dr. Michael Meusers, Uwe Momsen und Dr. Arne Schmidt ist als Träger dieser Nachsorgeeinrichtung Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Bundesverbandes der Bunten Kreise. Die Einsätze der sozialmedizinischen Nachsorge werden zu ca. 70 Prozent durch die Krankenkassen getragen. Aktion Mensch, die Tribute to Bambi-Stiftung, die Henri-Thaler-Stiftung und viele andere große und kleinere Förderer unterstützen Pro Kid–Bunter Kreis EN bei der Realisierung dieser für die Region wichtigen Aufgabe. Die Hilfen, welche von den engagierten Mitarbeitern des Bunten Kreises geleistet werden, brauchen finanzielle Unterstützung im Sinne von „Helfen Sie, damit wir den Kindern helfen können!“ (Info: www.prokid-herdecke.de).