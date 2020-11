Fritze und Opitz nun auch als Makler in Herdecke ein Team

Neueröffnung an der Hauptstraße: Sören Fritze (26) und Yannick Opitz (30) haben sich mit dem Unternehmen Fritze Immobilien selbstständig gemacht. Seit mehr als zwei Jahren spielen die beiden bereits Seite an Seite Basketball bei dem Erstregionalligisten BG Hagen . Nun machen sie auch beruflich gemeinsame Sache. Gut zwei Monate lang brachten Sören Fritze und Yannick Opitz das Ladenlokal, in dem bislang Unternehmensberater Schmidt seine Geschäfte führte, direkt neben der Märkischen Bank auf Vordermann und bieten nun ihre Vermittlungsdienste in Herdecke, dem EN-Kreis, Hagen und im Dortmunder Süden an. Vom Inhaber des benachbarten Cafés Wenning, Guido Behrens, gab es zur Begrüßung ein Schokohaus in der Optik des Fritze-Logos. Auch Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster begrüßte die Jungunternehmer persönlich in ihren neuen Geschäftsräumen. Kennengelernt hatten sie sich bereits zufällig in der Warteschlange bei Pasta Passion. Sören Fritze berichtete im Gespräch mit der Bürgermeisterin, dass er schon seit Kindertagen eine Vorliebe für Herdecke habe. „Ich bin Hagener. Da ist Herdecke Naherholungsgebiet“, so Fritze schmunzelnd. Und auch Yannick Opitz fühlt sich Herdecke schon lange verbunden: „Ich habe quasi meine ganze Studienzeit hier an der Ruhr verbracht.“