Idealspaten Herdecke: Manufaktur mit Maschinenautomatik

Der größte industrielle Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa: Idealspaten-Geschäftsführer Eckhard Brosch erläutert Abläufe im Werk an der Goethestraße.

Herdecke. Bei Idealspaten in Herdecke, größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa, läuft vieles automatisiert ab. Aber nicht nur.

Ein Blick auf die Arbeitswelt von Idealspaten lohnt allein deshalb, weil es sich um den größten industriellen Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa handelt. Dabei spielt Tradition (Gründung 1899) auch eine Rolle.

Andererseits muss die Geschäftsführung die landauf-landab bekannten Gartengeräte aus Herdecke natürlich auch möglichst effizient produzieren. Also der klassische Gegensatz Mensch versus Maschine? In gewisser Hinsicht ja, wobei Themen wie Rationalisierung in dem mittelständischen Unternehmen nicht auftauchen.

„Wir haben uns in den letzten Jahren nach zuvor auch schwierigen Zeiten nicht zum Nachteil entwickelt und den Fokus an unserem einzigen Produktionsstandort Herdecke auf die Marke gelegt“, sagt Eckhard Brosch, seit 2007 Geschäftsführer in der Goethestraße. „Vor 20 Jahren hatten wir knapp 1000 Spatenvarianten im Sortiment, derzeit sind es noch rund 400.“ Um hochwertige Produkte (insgesamt derzeit ca. 1300) in verschiedenen Preissegmenten für den Fachhandel und für Otto Normalverbraucher weiterhin mit Gewinn herstellen zu können, geht es um die ideale Weiterentwicklung bei der Verarbeitung von Stahl und Holz. „Über Jahrzehnte gesehen, gab es diesbezüglich dramatische Veränderungen“, berichtet Eckhard Brosch. „Unser Eigenproduktionsanteil liegt bei über 60 Prozent und hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.“

Dramatische Veränderungen

Heutzutage sieht die Fertigung eines Spaten grob so aus : Die Stiele für Gartengeräte oder Werkzeuge bekommt Idealspaten angeliefert (Kontakt zu verschiedenen Quellen). Nach einer Qualitätsprüfung der Harthölzer Esche und Buche richtet sich der Fokus auf die unterschiedlichen Metalle für die unterschiedlichen Einsatzgebiete der Produkte. „Wir haben bis 2012 beispielsweise Spatenköpfe als Halbteile aus Asien gekauft“, sagt der operative Geschäftsführer, der sich mit seinem Kollegen Dr. Bodo Reinke oft abstimmt.

Der Wandel: Seither kaufe Idealspaten Stahl zu 100 Prozent in Deutschland als Rohmaterial ein und verarbeite dieses über die vier Fertigungslinien im heimischen Werk. „Unser Bedarf ist außergewöhnlich, da wir eine große Menge an dünnem Blech benötigen. Bei nur auf drei inländischen Stahlherstellern ist es schwierig, bei diesen Rahmenbedingungen wirklichen Wettbewerb zu erzeugen“, so Brosch. Konsequenz: „Wir müssen gegenüber chinesischen Produzenten, die auf subventionierten Stahl zurückgreifen können, deutliche Nachteile in Einkauf hinnehmen. Das ist eine Preisfrage, wobei wir versuchen, das Beste aus den Rahmenbedingungen zu machen.“

Eine zentrale Station bei der Spatenfertigung ist die Presse: Hier wird gestanzt, geschweißt und gehärtet. Das übernehmen Roboter. Foto: Steffen Gerber

Jetzt in Corona-Zeiten konnten die Herdecker beispielsweise Stahl zu guten Konditionen einkaufen. Grundsätzlich aber schaut Idealspaten immer wieder mit Sorge auf den Weltmarkt. Wenn sich etwa die USA mit China streitet und der Stahlpreis steigt, ist das laut Eckhard Brosch „für uns sehr negativ, da die Baumärkte das Fertigprodukt aus China ja nicht teurer einkaufen, wir aber für unsere Produktion das Rohmaterial teurer einkaufen müssen. Unsere Produkte verteuern sich – die importieren Fertigprodukte nicht.“

Billiger Stahl tabu

Trotz gestiegener Produktionskosten laute die Strategie bei Idealspaten: keinen billigen Stahl einkaufen. Der Ausgleich müsse über Prozessoptimierungen erfolgen. „Früher konnten zehn Mitarbeiter in einer Schicht 1000 Schaufeln herstellen, in einer Schicht heute schaffen wir 2300 Produkte mit zwei Leuten.“

Der Wandel hin zu einer erhöhten Effizienz setzte demnach um die Jahrtausendwende ein. Zuvor waren in der Spatenkopffertigung 20 Leute beschäftigt, aktuell braucht es da wegen des technischen Fortschritts nur eine Arbeitskraft. Auch die Zeiten, als ein Duo per Hand Etiketten auf die Produkte klebte, sind vorbei.

Trotz vielfacher Automatisierung betont das Traditionsunternehmen Idealspaten aus Herdecke weiter die Bedeutung der Mitarbeiter (hier Leo Steinbach). Foto: Steffen Gerber

All das schlägt sich auch in der Zahl der Angestellten nieder. Stets dreistellig (bis zu 600) im vergangenen Jahrhundert. Aktuell sind es 70. Eckhard Brosch: „Wir haben aber noch nie jemanden aus Kapazitätsgründen entlassen, üblicherweise änderten sich für manche die Betätigungsfelder.“ Idealspaten setze auf ein Miteinander bezüglich Mensch, Maschine bzw. Roboter-Steuerung. „Wir wollen Erfolg durch Optimierung erzielen.“ Dabei kann das Unternehmen in seiner 22.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte auch auf eine Fertigungsstraße setzen, die fast 100 Jahre alt ist und sich nach Modernisierungen weiter nutzen lässt.

Brosch widerspricht aber, wenn jemand den Faktor Mensch unterschätzt. „Unsere Maschinen im Werk sind allesamt Prototypen und von uns selbst entwickelt. Das bedeutet einerseits ein Risiko, andererseits soll hier nach den Zulieferungen alles aus einer Hand entstehen.“ Passendes Stichwort: Bei Idealspaten unterstütze die Technik die manuelle Fertigung, die für Mitarbeiter auch schon mal anstrengend sei. „Wir stellen hier sowohl Metallwerkzeuge in hoher Stückzahl als auch besondere Produkte für Kunden her.“ Zugespitzt formuliert: Je spezieller das Gerät, desto wichtiger der Mensch und sein handwerkliches Geschick. Die Produktion in Kleinststückzahl führe sogar zu unrentablen Teilergebnissen. Es lohne sich wegen der Kundenbindung und des Alleinstellungsmerkmals dennoch. „Wir wollen als Unternehmen nicht vergleichbar sein.“

Digitalisierung und Robotik

Im Fokus steht also in mehrfacher Hinsicht die Balance. Denn die digitale Produktionssteuerung und Robotik sind aus dem Betrieb nicht mehr wegzudenken. Bis zu 9000 Schaufeln pro Tag könnten die Maschinen bei einer Vollauslastung fertigen. Das geschieht aber selten.

Tausende Spaten stellt das Herdecker Unternehmen täglich her, die Maschinen laufen nicht immer unter Volllast. Foto: Steffen Gerber

Ein weiterer Wandel: Für den Schleifprozess finde Idealspaten (übrigens auch ein Ausbildungsbetrieb für Industriekaufleute und Werkzeugbau) keine Mitarbeiter mehr. „Das ist zugleich der bestbezahlte und anstrengendste Job, da muss man viel aushalten. Also müssen wir quasi an der Stelle automatisieren.“ Der Fachkräftemangel bereite schon Sorgen, denn trotz der Änderungen im Werk steht für Eckhard Brosch fest: „Der entscheidende Impuls kommt von Mitarbeitern. Die programmieren und überwachen die Technik. Sie bewerten, was richtig oder falsch läuft.“