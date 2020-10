Hotelgast in Herdecke tritt Fremden im Alkoholrausch

Herdecke/Wetter. Er kenne sich selbst nicht wieder - an diesen „Filmriss“ wird sich ein Hotelgast in Herdecke sicher noch lange erinnern.

„Dann wird es dunkel bei mir.“ – Mit rund zwei Promille attackierte ein Gast eines Herdecker Hotels offenbar einen fremden Mann mit einem Stoß und mehreren Tritten. Nun sollte sich der 41-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Wetter verantworten. Großartig äußern konnte er sich zu dem Vorwurf allerdings nicht. Er beklagt einen Filmriss.

Das Erwachen am Morgen des 14. März dürfte im wahrsten Sinne des Wortes böse gewesen sein. Der Mann aus Niedersachsen, der mit seinem Chef und Kollegen in dem Herdecker Hotel abgestiegen war, kam in der Ausnüchterungszelle wieder zu sich. Die Stunden zuvor, das beteuert er zumindest, sind mehr oder weniger ein schwarzes Loch. Erinnern kann er sich noch, mit seiner Reisegruppe reichlich Wodka gebechert zu haben und deshalb am Türsteher einer Disco gescheitert zu sein. Auch weiß er noch, dass sie vom Chef zum Hotel gebracht wurden. Was dann geschah, offenbart sich durch die Schilderungen des Betroffenen und der Mitarbeiter. Zudem wurde der Vorfall augenscheinlich durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Demnach gab es offenbar Streit, der Angeklagte stieß den völlig fremden Gegner gegen eine Glastür und trat dann auf den am Boden liegenden Mann ein. Laut Anklage war der kurzfristig bewusstlos, zog sich unter anderem Prellungen und eine Platzwunde zu.

Bestürzt und beschämt

Gleichermaßen bestürzt als auch verwirrt und überaus nervös saß der 41-Jährige nun in Wetter auf der Anklagebank. Eine Rolle, die ihm sichtlich peinlich war. Er sei erst auf dem Zimmer gewesen, müsse dann aber noch in die Bar gegangen sein. Offenbar habe er auch in seinem Zimmer randaliert, und deshalb sei die Polizei dann wohl zum ersten Mal gekommen. Den anderen Mann kenne er gar nicht, erklären könne er sich das Ganze auch nicht. „So etwas ist mir noch nie passiert. Ich kenne mich so nicht“, betonte er, der tatsächlich strafrechtlich zuvor noch nie in Erscheinung getreten war. „Das ist keine schöne Erfahrung gewesen“, erklärte er. Richter Christoph Labenski parierte: Für den Geschädigten sei es das auch nicht gewesen. Sein Gegenüber pflichtete ihm beschämt bei.

Da der Angeklagte auf Grund der Erinnerungslücken keine Angaben zu dem Tatgeschehen machen kann, wurde das Verfahren ausgesetzt und wird demnächst neu aufgerollt. Dann sollen das mutmaßliche Opfer und Hotel-Mitarbeiter, die in der März-Nacht anwesend waren, gehört werden. Auch hoffen die Prozessbeteiligten darauf, dass das Video Licht ins Dunkel bringt.