Hospizverein Wetter lädt zu einer Lesung mit Klaviermusik

Zu einer etwas anderen Lesung mit Musik lädt der Verein „das mobile Hospiz“ für Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in die Stadtbücherei im historischen Bahnhofsgebäude ein. Zu Gast ist an diesem frühen Sonntagabend Bernd Becker, von 2000 bis 2006 Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in der Freiheit und anschließend (2007 bis 2013) Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Hagen, zu dem auch die beiden Städte Wetter und Herdecke gehören. Er wird aus seinem Buch „Was weg ist, ist weg! – Kuriose Beerdigungsgeschichten“ lesen, das er gemeinsam mit Gerd-Matthias Hoeffchen geschrieben hat.

Zwischen Trauer und ungewollter Komik

„Mit dem Hütchen, das ins Grab geweht wurde, fing alles an. Die Geschichte hatten Verwandte erlebt. Wir fanden sie originell und erzählten sie weiter“, heißt es im Vorwort des Buches, in dem die beiden Autoren tatsächlich erzählte, kuriose Anekdoten rund ums Thema Beerdigung gesammelt haben.

Herdecke Wetter Karten gibt es ab sofort Die Lesung mit Musik ist eine Kooperationsveranstaltung des mobilen Hospizes mit der Stadtbücherei Wetter. Eintrittskarten gibt es ab sofort zum Preis von sechs Euro in der Stadtbücherei Wetter, in der Bücherstube Draht im Bismarck-Quartier, im Hospiz-Büro an der Kaiserstraße 103 (dienstags, 11 bis 13 Uhr, donnerstags, 16 bis 18 Uhr) und unter der Rufnummer 0176/99334857.

Ungewöhnliche Grabinschriften wie „Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt, es wären Deine“ kennt jeder. Und auch bei Beerdigungen ist der Grat zwischen Trauern und ungewollter Komik schmal. Bernd Becker und Gerd-Matthias Hoeffchen fragten Pfarrerinnen und Pfarrer, Bestatter und „normale“ Menschen nach ihren anrührend-schmunzelnden Beerdigungserlebnissen.

Markus Opgen-Rhein spielt thematisch passende Stücke auf dem Klavier. Foto: Veranstalter

Es habe sie beeindruckt, schreiben die Autoren, wie all diese Menschen mit Pech und Pannen umgegangen seien: „Alle Erzählungen zeigen Menschen, die sich darum bemühen, die Situation zu retten und die Würde des Anlasses und der Verstorbenen zu wahren.“ Dabei gehe es nicht um Schadenfreude oder Albernheiten, sondern um ein feinsinniges Gespür dafür, dass auch in traurigen Momenten geschmunzelt werden darf.

Der Theologe Bernd Becker ist seit 2014 Verlagsleiter und Herausgeber der Wochenzeitung „Unsere Kirche“. Zwischen seinen Texten wird Markus Opgen-Rhein die Besucher der Veranstaltung mit Klaviermusik unterhalten. Im Hauptberuf ist Opgen-Rhein Sozialarbeiter an einem Berufskolleg; im „privaten heimlichen Zweitberuf“ ist er ambitionierter Feierabend-Klavier-Spieler. Für die Veranstaltung des Hospizvereins hat er thematisch passende Klavierstücke ausgesucht, unter anderem „Cimetière du Père Lachaise“, das musikalisch den größten Pariser Friedhof beschreibt.