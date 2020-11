Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung. Somit geraten auch vermehrt Hofläden ins Visier jener, die auf regionale und saisonale Produkte stehen.

Ein Geschäft gilt als Hofladen, wenn es direkt an einen landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen ist und in dem Erzeugnisse aus Eigenproduktion verkauft werden. Solche Betriebe gibt es in einer Bandbreite vom klassischen Bauernhof über Gärtnereien, Obst- und Gemüse-Gärtnereien, Winzer bis zur Fischzucht oder ähnlichem. In der Landwirtschaft mit den Schwerpunkten Ackerbau oder Tierzucht und Gartenbau gibt es zudem Ausbildungsberufe (Gemüsegärtner oder Gärtner Obstbau und Pilzzucht). Die Vermarktung der eigenen Erzeugnisse/Produkte erfolgt dann im Hofladen vor Ort. Hier eine Übersicht.

Naturlandhof Niermann, Herdecke (Ende)

Am Kirchender Dorfweg 26hat Familie Niermann 1996 im alten Kuhstall mit einem kleinen Bauernladen begonnen. Seit April 2020 stehen an anderer Stelle auf dem Hof 130 Quadratmeter zur Verfügung, um Bio-Ware zur „gesunden und bewussten Ernährung“ anzubieten.

Hof Hinnebecke, Wetter (Volmarstein)

An der Schwelmer Straße 43 kaufen viele Wetteraner Jahr für Jahr ihren Weihnachtsbaum. Doch der Hof von Familie Beckmänning/Reschop hat noch mehr zu bieten, etwa Eier von „Miethühnern“, einen mobilen Hühnerstall und frische Produkte im Automaten

Hof Schulte-Elberg, Wetter (Wengern)

An der Höltkenstraße 143 in Wengern bekommen Kunden frische Milch, Honig von heimischen Bienen und seit Sommer auch verstärkt Gemüse. Je nach Lage der Dinge bietet der Familienbetrieb (mittlerweile 13. Generation) auch lokales Ruhrtaler Rindfleisch an. Zudem freut sich Paul Arndt Schulte-Elberg über viele Eier aus dem Hühnermobil, die auch im Eierautomaten erhältlich sind.

Bauernhof Behrendts, Wetter (Voßhöfen)

Zu Böving 1 lautet die Adresse des bäuerlichen Familienbetriebes im Ortsteil Voßhöfen. Tobias Behrendts und Co. stehen nach eigenen Angaben für Qualität vom Bauern mit Leib und Seele. Kunden erhalten im Hofladen landwirtschaftliche Produkte wie etwa Eier und Kartoffeln aus eigener Erzeugung oder Gemüse, Wurstwaren und Fleisch (meistens nur nach Vorbestellung).

Bauernladen Brinkmann, Wetter (Oberwengern)

An der Oberwengerner Straße 63 können Kunden im Hofladen Brinkmann verschiedene Produkte vom Bauernhof erwerben. Passend zur Jahreszeit mit Kürbissen dekoriert, gibt es in dem Gebäude neben dem Hof Böving vor allem Gemüse, Obst und Eier, aber auch Käse und Wurstspezialitäten.

Hof Sackern, Wetter (Esborn)

An der Albringhauser Straße 22 in Esborn befindet sich der bekannteste Landwirtschafts-Betrieb in Wetter. Das Team vom Demeter-Hof Sackern setzt auf dynamischen und biologischen Anbau. Auch im Herbst stehen Produkte aus eigener Herstellung im Mittelpunkt des Hofladens, derzeit also beispielsweise Kartoffeln und Gemüse wie Mangold, Möhren, Rote Bete, Kürbis, Knollensellerie, Zwiebeln oder Kohlsorten. Nicht zu vergessen Brot und andere Backwaren aus eigenem Getreide sowie Milch und Milchprodukte von Kuh oder Ziege, Eier, Wurst und Fleisch. Die Geschichte des Hofs reicht übrigens bis ins Jahr 1343 zurück (erste urkundliche Erwähnung)..

Gärtnerei König, Herdecke (Ende)

Am Kirchender Dorfweg 16bietet der Familienbetrieb in seinem Hofladen fast täglich Steinofenbrot und Kleingebäck aus eigener Herstellung an. Je nach Saison können Kunden in Ende auch frische Spargel, Erdbeeren oder anderes Obst kaufen. Aus der eigenen Produktion kommen Konfitüren, Gelees, Delikatessen, Hülsenfrüchte, Gemüse und Kürbis, den die „Könige“ selbst anbauen.