Historische Züge fahren im Oktober wieder nach Wetter

Wengern/Bochum. Manchmal verlassen die historischen Züge doch noch das Eisenbahnmuseum in Bochum. Hier gibt’s einen Termin für Wetter.

Mit einem kleinen Update startet das Eisenbahnmuseum Bochum in den Herbst: Nach der Wiedereröffnung des Museums und der Einführung des zusätzlichen Öffnungstags an den Samstagen haben die Aktiven des Eisenbahnmuseums sich etwas ausgedacht, um den Besuchern an den Sonntagen im Herbst etwas Außergewöhnliches zu präsentieren. Da durch die pandemiebedingten Auflagen nur ein eingeschränkter Museumsbetrieb möglich ist, können die Fahrten mit der Feldbahn oder dem Schienenbuspendel derzeit leider nicht stattfinden. Als Alternative zu den ausfallenden Attraktionen wird den Besuchern sonntags nun eine Drehscheibe vorgeführt und zu einer Mitfahrt eingeladen.

Zeiten variieren

Die Vorführungen finden immer um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt, wobei die Zeiten je nach Interesse und Möglichkeiten variieren können. Je nach Witterung und Verfügbarkeit können auch einzelne Fahrzeuge präsentiert werden. Derzeit ist im Empfangsgebäude die Fotografie-Schau „Nacht. Tag. Maschine. Mensch“ der Künstler Axel Zwingenberger (bekannter Boogie-Woogie-Pianist) und Hendrik Bloem (Fotograf, Fachautor) zu sehen.

Am Sonntag, 4. Oktober, und Samstag, 10. Oktober, fahren die Bochumer Museumsaktivisten wieder zweimal täglich mit der historischen Diesellokomotive V100 Museumszug auf der Ruhrtalbahn-Strecke bis Wengern-Ost.

Mehr Infos über die aktuellen Regelungen sowie zu den Fahrten gibt es unter 0234/492516 oder www.eisenbahnmuseum-bochum.de

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_Herdecke_und_Wetter{esc#225921229}[teaser]