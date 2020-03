Die Hausaufgabenhilfe ist das Herzstück des Vereins Wir in Wetter. „Wir könnten viel mehr machen“, sagt Cathrin Zeller, Vorsitzende des Vereins. Wenn es nur geeignete Räumlichkeiten geben würde. Aktuell verteilt sich die Hausaufgabenhilfe auf drei Standorte. Ein Zustand, der möglichst bald ein Ende finden soll.

Rund zwei Dutzend Männer und Frauen machen mit bei Wir in Wetter. „Wir sind zwar nur ein kleiner Verein“, sagt Cathrin Zeller, „aber ein unglaublich aktiver.“ Und auch Vorstandsmitglied Edda Sichelschmidt sieht „ganz viel Engagement“ rund um die Hausaufgabenhilfe: „Über die Kinder kommen wir an die ganze Familie“, sagt sie, denn bei Hausaufgabenhilfe will es der Verein „für sozial Benachteiligte und Geflüchtete in Wetter“ nicht belassen.

Lage mitten in Alt-Wetter ist wichtig

Dienstags bekommen die Kleinen in der Stadtbücherei Unterstützung bei den Hausaufgaben. „Uferlos viele Kinder sind dann nicht überhörbar“, sagt Cathrin Zeller und will dabei nicht undankbar sein, diesen Ort mit nutzen zu dürfen. Ebenfalls dienstags gibt es Unterstützung für die Großen, die schon zu weiterführenden Schulen gehen. Im SPD-Parteibüro an der Königstraße sitzen sie zusammen. Und donnerstags kommen beide Gruppen ins Café 1898 der Wohnstätten-Genossenschaft. Dann wird es richtig eng.

Es geht aber nicht um einfach mehr Platz. Kopien sind derzeit nicht möglich, Internet-Zugänge, wie sie von den Schulen heute häufig für die Hausaufgaben erwartet werden, sind nicht vorhanden. Und zum Wegschließen von Unterrichtsmaterial für die nächste Woche gibt es auch nichts. Die Folge: „Ich fahre eine Bücherei mit mir im Auto herum“, sagt Cathrin Zeller und zählt auf, was, wenn schon nicht greifbar, dann doch zumindest holbar sein sollte: Duden, Stilwörterbücher, Lexika und und und.

Die Hausaufgabenhilfe ist gedacht „für alle Kinder, die zuhause nicht die nötige Unterstützung finden“, sagt Edda Sichelschmidt zum Konzept des Vereins. Deshalb sei es wichtig, nicht nur Räume zum Lernen anbieten zu können. Gesucht werden auch Rückzugsmöglichkeiten für Gespräche mit Eltern. „Zwischen den Regalwänden in der Bücherei geht das nicht sonderlich gut“, so Edda Sichelschmidt, die vor allem mit den Müttern ins Gespräch kommen will: „Frauen sind der Schlüssel für Integration“, weiß das Vorstandsmitglied. Oft genug blieben sie daheim in ihrer alten Sprache „und wachsen nicht in die Gesellschaft hinein.“

Cathrin Zeller und Edda Sichelschmidt haben zwar schon eine Räumlichkeit gefunden, die fürs Lernen, fürs Drumherum und für persönliche Gespräche taugen. Aber die gut 700 Euro monatliche Miete müssen erst einmal gestemmt werden. Und so ist der Verein „Wir in Wetter“ weiter auf der Suche - nach möglichen Sponsoren oder nach Alternativen. Drei Räume sollten es schon sein, und noch eine weitere Bedingung ist ganz wichtig: Je zentraler in Alt-Wetter der Lerntreff liegen würde, desto stärker würde er von Eltern und Kindern angenommen. Edda Sichelschmidt jedenfalls ist überzeugt: „Die Möglichkeiten würden explodieren bei eigenen Räumlichkeiten.“