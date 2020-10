Herdeckerin (80) stürzt auf Gleis: Dem Zug knapp entkommen

Herdecke. Eine 80-jährige Herdeckerin stürzte am Mittwoch gegen 17 Uhr in ein Gleisbett und konnte nicht mehr aufstehen. Sie hatte einen guten Schutzengel.

Eine 80 Jahre alte Frau aus Herdecke ist einem Zugunglück an der Bahnstrecke Hagen-Herdecke im Bereich Rilkestraße nur knapp entkommen. Sie sei am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in die Gleisanlage gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, teilte die Polizei mit.

Zeugen schlagen Alarm

Gegen 17 Uhr alarmierten Zeugen des Unfalls die Einsatzkräfte. Sie transportierten die 80-Jährige schließlich aus dem Gleisbett. „Die Herdeckerin hatte dabei mehr als nur einen Schutzengel“, heißt es in der Mitteilung.

Zum Zeitpunkt des Sturzes seien bereits keine Züge mehr auf der Strecke gefahren. Außerdem verletzte sie sich nach Angaben der Polizei nur leicht. Laut Notärztin war eine Untersuchung in einem Krankenhaus nicht notwendig. Die Beamten der Bundespolizei brachten die 80-Jährige nach Hause. Sie sei mit einem Schrecken davon gekommen, heißt es.

Vorsicht an Bahngleisen

Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren an einer Bahnanlage – sie würden in der Regel unterschätzt. Häufige Unfallursachen seien unter anderem unachtsames oder unsachgemäßes Verhalten auf Eisenbahnanlagen, heißt es.

Züge könnten einen Bahnhof mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern durchfahren. Durch den entstehenden Luftsog können unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung herumfliegen.

Ein elektrisch betriebener Zug sei dazu für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt.