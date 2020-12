Herdecker Teil der neuen AfD-Doppelspitze im EN-Kreis

Herdecke/EN-Kreis. Seit der Kommunalwahl hat Oliver Haarmann einen Sitz im Rat der Stadt Herdecke. Jetzt ist ein wichtiges Parteiamt im EN-Kreis hinzu gekommen.

Der AfD-Kreisverband Ennepe-Ruhr hat am vergangenen Wochenende turnusmäßig seinen neuen Kreisvorstand gewählt.

Mit sehr großer Mehrheit wurden der Herdecker Oliver Haarmann und der Wittener Tim Csehan als gleichberechtigte Kreissprecher gewählt. Der 52-jährige Diplom-Informatiker Oliver Haarmann, der auch Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Herdecker Stadtrat ist, gibt einen Ausblick auf die Ziele seiner Amtszeit: „Mit der Kommunalwahl sind wir in Fraktionsstärke in die Stadträte in Gevelsberg, Herdecke und Witten sowie in den Kreistag in Schwelm eingezogen. Wir werden dort professionell agieren und die konservativen Interessen der Bürger vertreten.“

Der langjährige Kreissprecher Matthias Renkel stellte nach drei Jahren sein Amt zur Verfügung und wurde von den anwesenden Mitgliedern unter großem Applaus aus dem Amt verabschiedet, so die AfD.