Herdecker sieht den Jubiläumstatort vor der Ausstrahlung

Seit 50 Jahren ist der Tatort aus dem allsonntäglichen Abendprogramm nicht mehr wegzudenken. Zu diesem besonderen Ereignis haben sich die Verantwortlichen nun etwas ganz Spezielles überlegt: Einen Jubiläumstatort, über zwei Folgen, in dem die Dortmunder Ermittler Bönisch und Faber mit den Münchenern Batic und Leitmeyer zusammen auf Ganovenjagd gehen. Am Sonntag wird der erste Teil ausgestrahlt, erst am 6. Dezember der Zweite. Lutz Nickel aus der Lokalredaktion konnte bereits im Vorfeld beide Teile sehen und danach noch den Schauspielern und Produzenten Fragen stellen. Wie es zu dieser exklusiven Teilnahme der Vorpremiere gekommen war, wie sein Urteil über den Zweiteiler „In der Familie“ ausfällt und wieso der Dortmunder Kommissar Peter Faber, der im wahren Leben Jörg Hartmann heißt und in Herdecke aufwuchs, von einem Tatort in seiner Heimatstadt träumt, erklärt uns der 31-jährige Herdecker in seinem Erfahrungsbericht.

Gewinnspiel ermöglicht Vorpremiere

Als der Radiomoderator die Telefonnummer zum Gewinnspiel bekanntgab, dachte ich nicht wirklich daran, dass ich eine Chance hätte durchzukommen. Immerhin hat WDR2 nach eigenen Angaben über 3 Millionen Hörer. 20 Minuten später begrüße mich Thomas Bug dann aber tatsächlich live im Radio und erklärte mir, dass ich gewonnen hätte. Mir würde nun ein Link zugeschickt werden, mit dem ich als einer von 50 Fans aus ganz Deutschland den neuen Jubiläumstatort schon vorab, drei Tage vor Erstausstrahlung, sehen dürfte. Danach könnte ich außerdem Fragen an Schauspieler und Produzenten richten. Als Kirsche auf der Sahne bekäme ich zusätzlich noch ein T-Shirt. Die Freude war natürlich groß, denn neben der Tatsache, dass ich tatsächlich Fan des Dortmunder Tatorts bin, fiel die Vorpremiere auch noch auf meinen Geburtstag. Der Link zur virtuellen Vorpremiere und Fragestunde ließ lange auf sich warten. Erst zwei Stunden vor dem Beginn bekam ich eine Mail von der ARD. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten sah auch ich, leicht verspätet, zusammen mit 50 anderen glücklichen Gewinnern die Vordiskussion im umfunktionierten ARD-Studio der Sportschau. Nach ersten Informationen zum Ablauf und zum Dreh, erhielt ich in einer weiteren E-Mail den personalisierten Link zum Zweiteiler. Nach einer Anmeldung auf einer anderen Streaming-Seite ging es dann los: 3 Stunden und zwei Teile Tatort „In der Familie“.

Gemeinschaftsprojekt aus Dortmund München

Neben der Besonderheit, dass es sich bei „In der Familie“ um einen Zweiteiler handelt, ist vor allem interessant, dass diesmal gleich zwei Polizeipräsidien zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Das Dortmunder Ermittlerduo Bönisch und Faber und die Münchener Kommissare Batic und Leitmeyer arbeiten mit vereinten Kräften daran die Machenschaften der italienischen Mafia aufzudecken. Dabei beschränkt sich der Arbeitsbereich der Ermittler nicht nur auf den Schreibtisch. Während die Münchener Batic und Leitmeyer die Kollegen im Polizeipräsidium Dortmund aufsuchen, macht sich Faber auch auf den Weg in den Süden, um dort Nachforschungen anzustellen. Ein Gemeinschaftsprojekt, was nicht zuletzt durch die verschiedenen Methoden der Ermittler spannend zu verfolgen ist.

BVB und Bayern München spielen eine Rolle

Doch nicht nur die Gegensätze zwischen dem Dortmunder Ermittlerduo, das es mit den Anweisungen und Vorschriften häufig nicht all zu ernst nimmt und den eher gesitteteren Münchenern, machen diesen Tatort zu einem besonderen. Es sind die kulturellen Unterschiede zwischen dem Ruhrgebiet und Bayern, welche immer wieder aufs Korn genommen werden. Auch die Rivalitäten der beiden Fußballvereine kommen nicht zu kurz. Dieser Kontrast, abgerundet mit guten Schauspielern, starken und emotionalen Kamerabildern und einem tollen Drehbuch, macht den Zweiteiler „In der Familie“ zu einem runden Tatort, der keine Langeweile aufkommen lässt.

Hartmann träumt von Tatort in Herdecke

In der anschließenden Fragerunde im Studio wurden genau diese Gegensätze dann auch noch mal aufgegriffen. So fragte beispielsweise ein Fan, ob Batic als Münchener wirklich Borussia Dortmund Fan sei, da er in einer Szene aus einer BVB-Tasse getrunken hatte. Darüber hinaus wurde auch darüber gesprochen, wie man eigentlichen einen Tatort unter Coronabedingungen abdreht oder ob der Jubiläumstatort eine besondere Herausforderung darstellte. Eine Frage konnte ich dem Herdecker Schauspieler Jörg Hartmann alias Peter Faber aber dann auch noch stellen. Mich interessierte, ob seine Verbindung zu Herdecke damit zu tun hatte, dass er jetzt als Kommissar im Dortmunder Tatort arbeitet und ob er noch häufiger seine Heimatstadt besucht, wenn er in Dortmund dreht. Hartmann entgegnete, dass es wohl keine Rolle für sein Engagement beim Dortmunder Tatort spiele, dass er aus Herdecke käme. Es sei dadurch aber für ihn persönlich reizvoll gewesen. Spannend war daraufhin die Reaktion des Tatort-Redakteurs Frank Tönsmann, der Jörg Hartmann direkt ansprach und ihm sagte, dass das kein reiner Zufall war und, dass ihm die Nähe zu Dortmund bewusst gewesen sei. Hartmann reagierte daraufhin erstaunt. Darüber hinaus sei Hartmann durch die Drehs in Dortmund auch wieder öfter in der Heimat zu Besuch und sein großer Traum, so sagt er, sei vielleicht mal in Herdecke einen Teil für einen Tatort zu drehen.