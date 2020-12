Herdecker schreibt über Suche nach dem Sinn des Lebens

Hat das Leben einen Sinn, vielleicht sogar einen tieferen göttlichen? Oder ist alles nur Materie und wir Menschen nur das zufällige Ergebnis einer langen evolutionären Entwicklung? „Zeit meines Lebens habe ich mich mit solchen religiösen, philosophischen und auch esoterischen Fragen beschäftigt“, sagt Joachim Habersang. Nun hat der Herdecker seine Auseinandersetzung mit der Sinnfrage und dem, was nach dem Leben kommen mag, in ein Buch gefasst. Es trägt den Titel „Der Blick dahinter – Vom Sinn des Lebens und der Illusion des Todes“ und lädt dazu ein, Joachim Habersang auf seiner spirituellen Reise zu begleiten und mit ihm das „Wunder unseres Seins“ neu zu entdecken.

Seit 2009 in Herdecke

Joachim Habersang ist gebürtiger Dortmunder, in zweiter Ehe verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt seit 2009 im Quartier Ruhraue. Im Sommer ging der ehemalige Studiendirektor des Robert-Schuman-Berufskollegs in Dortmund in den Ruhestand. Aber schon seit zwei, drei Jahren hatte er sich immer wieder hingesetzt und seine Gedanken zu Papier gebracht. „Allerdings konnte ich erst nach meinem Ausstand wirklich konzentriert an dem Buch arbeiten“, so der Wahl-Herdecker.

„Indizien gesammelt“

In seinem Erstlingswerk trägt der 64-Jährige „Indizien dafür zusammen, dass es mehr gibt als nackte, vergängliche Materie“. Die Quantenphysik helfe ihm dabei, das zu zeigen. Sie sei der Schlüssel in der Beantwortung von Fragen wie „Gibt es ein Leben nach dem Leben?“.

So etwa gebe es nach dem naturwissenschaftlichen Weltbild der Quantenphysik keine Materie: „Es sind alles nur Potenzialitäten, Wahrscheinlichkeiten, wie etwas wahrgenommen wird.“ Und dann verweist der Herdecker auf den Philosophen Immanuel Kant und dessen Ausführung zum „Ding an sich“: „Kant hat gesagt, das, was wir sehen, ist ein Erkenntnisbild.“

Buch für interessierte Menschen

Wenn etwa nach dem Tod nichts mehr komme, wenn wir nicht in irgendeiner Form weiter existieren, so Joachim Habersang, dann könne das Leben ja auch keinen tieferen Sinn haben. All das habe er versucht, in seinem Buch aufzuschreiben.

„Es ist ein Buch für Menschen, die sich für philosophische Fragen interessieren. Gibt es Schicksal? Was ist freier Wille? Was ist das Böse? In meinem Buch habe ich versucht, all diese Aspekte in einen großen Zusammenhang zu stellen. Mit der Quintessenz: Ja, es muss mehr als nackte Materie geben.“

Mit anderen diskutieren

Mit dem Erscheinen des Buches werde seine Beschäftigung mit den Themen keineswegs enden, stellt Joachim Habersang fest. Und deswegen möchte er in Herdecke ein Diskussionsforum ins Leben rufen, bei dem interessierte Menschen sich austauschen können. „Natürlich nach Corona“, fügt er hinzu. „Ich bin einfach neugierig auf Meinungen von Menschen. Und das Buch soll ein Schlüssel, ein Werkzeug auf einem Weg weg vom materialistischen und konsumorientierten Weltbild sein.“ Viele Werte gingen dabei verloren, ist Joachim Habersang überzeugt. Sein Ziel sei es, „ein neues Bewusstsein zu schaffen für spirituelle, aber auch für ökologische Fragen“. Und dabei kann er sich auch vorstellen, bekannte Persönlichkeiten mit ins Boot zu holen oder humane Projekte mit Spenden zu unterstützen.