Herdecker Grüne fordern Schutz für Frauen weiter auszubauen

Herdecke. Anlässlich des Internationalen Tags gegen die Gewalt an Frauen, fordern die Herdecker Grünen mehr Schutz im EN-Kreis.

Frauen brauchen Beratung und Schutz: „Jede Frau, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, muss in einer akuten Situation auch im Ennepe-Ruhr-Kreis Hilfe und Zugang zu einer Schutzeinrichtung finden. Und das unabhängig vom Einkommen, Wohnort oder Aufenthaltsstatus“, fordert Sarah Rosa Gerigk, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Herdecker Rat, anlässlich des Internationales Tags gegen Gewalt an Frauen. Leider sei es bis heute nicht gelungen, ausreichend Frauenhausplätze zur Verfügung zu stellen, so dass viele Frauen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis abgewiesen werden mussten. Dieser Zustand sei nicht länger hinnehmbar, so Gerigk weiter.

Bund und Länder dürften die Kommunen nicht allein lassen und stünden in der Verantwortung, gemeinsam den Schutz vor Gewalt für Betroffene zu gewährleisten. Denn Gewalt gegen Frauen sei kein individuelles sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem und deren Behebung eine staatliche Aufgabe.

Dazu gehöre auch, dass möglichst schon ab dem kommenden Jahr in Herdecke mit Unterstützung des EN-Kreises eine Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Frauen eingerichtet wird, die zum Beispiel einmal in der Woche Beratungen und Hilfe anbietet.

Hohe Dunkelziffer

Im EN-Kreis wurden im Jahr 2018 418 Fälle von Gewalt gegen Frauen gemeldet, jährlich sind es in Herdecke etwa 50 Fälle. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher, die Opferschützer vom „Weißen Ring“ gehen von 80 Prozent aus, dann wären ca. 250 Frauen/Jahr in Herdecke betroffen. Weiterhin sterbe in Deutschland alle drei Tage eine Frau durch die Hand ihres Expartners.

Im Sozialausschuss hatte es Anfang des Jahres dazu bereits eine Erörterung durch die Frauenberatungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises gegeben. „Die Ratsfraktion wird dieses wichtige gesellschaftliche Thema in die Beratungen mit den Fraktionen einbringen und wir gehen davon aus, dass es eine Verständigung geben wird“, so der Fraktionssprecher der Grünen, Andreas Disselnkötter.