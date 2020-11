Herdecker entkommt mit Hund nur knapp dem brennendem Auto

Herdecke. Mit dem Hund will ein Herdecker zum Spaziergang in den Wald fahren. Dann fängt sein Auto Feuer und explodiert. Daran erinnert sich der 38-Jährige.

Wie so häufig machte sich der 38-jährige Herdecker per Auto auf den Weg in den Wald am Herrentisch, um dort mit seinem Hund Gassi zu gehen. Doch am 8. November entging der Hundebesitzer nur knapp einem Unglück . Auch wegen der Hilfe eines Passanten konnte sich der Fahrer des Unfallwagens im letzten Moment retten. Sekunden nachdem er seinen Hund aus dem Wagen gerettet und noch einmal auf die Bremse getreten hatte, um den Wagen anzuhalten, explodierte dieser. Fünf Minuten später war das Fahrzeug vollkommen ausgebrannt.

Für den Herdecker, der namentlich nicht genannt werden möchte, eine Erfahrung, auf die er gut hätte verzichten können. Eine Erfahrung, die auch zwei Wochen später noch schmerzt und wahrscheinlich für sein restliches Leben Narben hinterlassen wird.

Viele Medien wollten berichten

Der Schock sitzt bei dem 38-jährigen Herdecker noch tief, als er von den Sekunden vor der Explosion und dem folgenden Brand seines Pkw berichtet. Auch der mediale Aufschrei war ungewohnt groß. Viele Redaktionen wollten mit dem Herdecker über seine außergewöhnliche Erfahrung sprechen. Als sich plötzlich auch überregionale Medienhäuser bei ihm meldeten – sogar ein Kamerateam hatte sich angemeldet, um mit ihm noch mal an die Unglücksstelle zu fahren -- wurde es ihm dann aber zu viel. Zum Schutze seiner Persönlichkeit und der seiner Familie, bat er die Redaktion darum, seinen Namen nicht zu nennen.

Passant winkt und schreit

Kein Wunder, dass das Unglück vom 8. November noch so präsent erscheint, denn die Geschichte des Herdeckers ist nichts für schwache Nerven. Mit seinem Hund im Auto machte er sich am Sonntagnachmittag auf den Weg in den Wald am Herrentisch in Herdecke, als er plötzlich auf dem Wittbräucker Waldweg einen wild gestikulierenden und winkenden Passanten wahrnahm. „Ich selbst hatte gar nichts gesehen oder gerochen.

Batterie als Auslöser Der Grund für die Explosion ist nicht eindeutig geklärt. Während der Motor wohl nicht als Ursache in Frage kommt, tippt der Gutachter auf die Batterie als Auslöser für den Brand. Von dort habe sich das Feuer dann ausgebreitet , was schlussendlich zur Explosion führte.

Der Mann sprang halb auf die Straße und schrie, dass ich sofort aus dem Auto solle“, erinnert sich der 38-jährige Familienvater. Beim Versuch auszusteigen stellte er jedoch fest, dass das Feuer bereits die Elektronik zerstört hatte und wegen der eingeschalteten Zentralverriegelung kein Türöffnen aus dem Innenraum möglich war. Sein Glück im Unglück: Das Fenster war zur Hälfte geöffnet, den Rest konnte er dann mit Gewalt runterschieben. „Ich habe mich dann mit dem halben Körper rausgequetscht, so dass ich die Tür dann von außen öffnen konnte“, erinnert sich der Betroffene.

Erst noch den Hund retten

Der Passant, der ihn vorher warnte und somit einen großen Anteil an der Unversehrtheit des Herdeckers hat, rief ihm daraufhin zu, er solle sich sofort von dem Wagen entfernen. „Ich sagte dann nur: Nicht ohne meinen Hund“, erinnert sich der 38-Jährige. Nachdem der Vierbeiner gerettet war, fiel ihm dann allerdings auf, dass der Wagen noch rollte. Kurzerhand lief der Herdecker erneut zu seinem Auto und betätigte die Feststellbremse, so dass der brennende Wagen nicht mehr drohte in den Wald zu rollen. Sekunden später explodierte dieser dann. „Ohne zu übertreiben, das waren ein, zwei, drei Sekunden bis der Wagen dann explodierte. Das war schon sehr knapp“, sagt der Herdecker.

Auto brennt komplett aus

Der Helfer, der selbst Feuerwehrmann von Beruf ist, rief sofort die Feuerwehr. Doch das Feuer breitete sich so schnell aus, dass der zuerst eintreffende Einsatzführungsdienst mit seinem Kommandowagen nicht viel ausrichten konnte. Auch der zügig nachgerückte Löschzug konnte den völlig ausgebrannten Wagen nicht mehr retten.

Schwerpunktmäßig konzentrierten sich die Einsatzkräfte darauf, dass sich das Feuer nicht im Wald ausbreiten konnte. Das Laub am Seitenstreifen hatte bereits Feuer gefangen, wurde aber schnell wieder gelöscht. „Der Löschzug war schnell da, aber das Auto war nach knapp fünf Minuten komplett ausgebrannt“, erklärt der Geschädigte.

Dank gilt der Feuerwehr

Auch, wenn es bei einem Sachschaden geblieben ist, die Erinnerungen bleiben: „Ich habe gezittert. Das war ganz schlimm für mich. Ein Seelsorger vom THW kam dann auch noch. Ins Krankenhaus wollte ich aber nicht“, sagt der 38-jährige Herdecker. Vor allem seine Familie und speziell sein Bruder halfen ihm, den Schock ein wenig zu verdauen. Angst vorm Autofahren wird er jedoch auch in Zukunft nicht haben, auch wenn es Momente gibt, die ihn wieder in eine angsteinflößende Situation bringen. Auch bei seiner Frau im Wagen schließt die Zentralverriegelung während der Fahrt automatisch, das habe ihn dann einmal an die Situation erinnert, in der er nicht aus dem Wagen gekommen war, erzählt er. „Jedes meiner Autos wird jetzt einen Nothammer haben“, erklärt der Leidtragende.

Geschenk überbracht

Eine Sache ist dem Herdecker, der noch mal mit dem Schrecken davongekommen ist, aber besonders wichtig zu erwähnen: „Die Feuerwehr macht seit Jahren einen tollen Job, dafür möchte ich mich bedanken.“ Und das tat er auch schon persönlich. Vor einigen Tagen hat er, zusammen mit seiner Familie, den Feuerwehrleuten ein Geschenk in die Dienststelle gebracht.