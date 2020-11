Herdecker „Deafnuts“ nutzen Lockdown für ersten eigenen Song

Corona legt das öffentliche Leben lahm. Zwar konnten manche Musiker, vor allem Einzelmusiker und kleine Formationen, den Sommer über kleinere Konzerte spielen. Doch seit Anfang November haben nun auch wieder die Kneipen und Bars geschlossen, in denen das möglich war. An größere Konzerte auf Stadtfesten, vor mehr als nur einer Handvoll Menschen, war jedoch das gesamte Jahr nicht zu denken. Eine richtige Stimmung für Live-Konzerte kam also nicht auf. Auch für die Herdecker Band „Deafnuts“ war das Jahr anders als sonst. Liveauftritte wurden abgesagt, und immer wieder durften sich die Musiker nicht zum Proben treffen. Doch die sechs Mitglieder der Coverrock-Band waren nicht untätig. Immer, wenn es nur irgendwie möglich war, haben sie musiziert und ihr Programm erweitert und vor kurzem sogar ihr ersten eigenen Song aufgenommen.

Viel freie Zeit

Schon zu Beginn des Jahres war die Situation keine normale für die Band. Einige Konzerte wurden abgesagt, und während des ersten Lockdowns waren zeitweise auch keine Proben mehr möglich. Danach traf man sich dann aber wieder zum Musizieren und nutzte die Zeit kreativ für das erste eigene Stück. An die geliebten Live-Auftritte war nicht zu denken. „Wir hatten angefangen, das Set zu erneuern und wollten neue Stücke einzustudieren. Wir wollten uns auf das Christmas-Special in Witten vorbereiten.

Als dann alles gecancelt wurde, haben wir uns überlegt, etwas Eigenes zu machen“, erzählt Ron Timreck, Gitarrist und Sänger bei den „ Deafnuts“ . Bis dahin hatte die Band ausschließlich bekannte Songs gecovert. Ein eigenes Stück haben die Musiker noch nie aufgenommen. Doch auch wegen der Corona-Pandemie und der vielen freien Zeit wurde die Idee nun umgesetzt. „Der Song wird ,Break The Silence’ heißen. Daran arbeiteten wir in der Zeit, in der keine Konzerte stattfinden konnten. Jetzt sind alle Aufnahmen abgeschlossen“, erklärt Ron Timreck. Im Dezember soll der erste eigene Song dann veröffentlicht werden.

Keine Proben, keine Auftritte

Proben können die sechs Musiker aktuell nicht. Die Coronaschutzververordnung verbietet das. Glück, dass die Aufnahmen nun abgeschlossen sind und der Song nur noch gemischt werden muss. „Zuhause macht jeder aktuell nur zum Spaß Musik. Proben dürfen wir ja nicht. Wir sind aber über Whatsapp und Telefon im Austausch. Sobald wir wieder proben dürfen, werden wir das auch sicher tun“, so Timreck. Doch wie heißt es so schön: „Der Applaus ist der Lohn des Künstlers.“ Und so ist es auch bei den „Deafnuts“. „Uns fehlt das Livespielen sehr. Der Kontakt zum Publikum fällt weg, und natürlich würden wir unser erstes eigenes Stück auch gerne live spielen“, sagt der Gitarrist. Insgesamt leidet das Hobby aktuell unter den Corona-Maßnahmen. „Ich mache seit 2013 Musik, auch immer in Bands. Das ist das Hobby Nr. 1. Dafür lebt man halt. Die anderen werden das ähnlich sehen“, erzählt der 31-jährige, der im November auch noch seinen Geburtstag feiert.

Mehr Beachtung für die Kultur

Die Debatte, dass für die Veranstaltungsbranche zu wenig getan wird und, dass die Künstler und die Kultur aktuell auch ein wenig in Vergessenheit geraten, verstehen die Bandmusiker. Zwar machen sie die Musik nicht hauptberuflich, wissen aber aus eigener Erfahrung, wie schwierig die Situation aktuell ist. Zwei Helfer, die sich bei „Deafnuts“-Konzerten um die Technik kümmern, arbeiten normalerweise in der Veranstaltungsbranche und leiden jetzt enorm unter Corona. „Die beiden helfen uns immer bei den Konzerten und kümmern sich um den Ton. Der eine wurde gekündigt, und der andere, der selbstständig ist, hat es jetzt schwer mit Aufträgen. Die leiden sehr darunter“, so Timreck und ergänzt, „ich finde es wichtig, dass die Politik was für die Veranstaltungsbranche macht. Es geht ja nicht nur darum, dass wir gerne live spielen wollen. Da hängen viele Arbeitsplätze dran.“

Jetzt wollen die sechs Musiker im Dezember aber erstmal ihren eigenen Song veröffentlichen und hoffen, dass sie irgendwann wieder auf die Bühnen zurückkehren können.