Herdecker Adventskalender mit Fläschchen verkürzt Wartezeit

Die Herdecker Gastronomie trifft der derzeitige Lockdown sicher am heftigsten. Doch auch der Einzelhandel in der Herdecker Altstadt leidet unter den geschlossenen Restaurants und Cafés und unter den Aufforderungen, zu Hause zu bleiben.

Manch ein Herdecker Einzelhändler - und damit sind nicht die großen Lebensmittelketten gemeint – verzeichnet trotz der Erlaubnis, die Geschäfte geöffnet zu halten, teils drastische Umsatzeinbrüche. Deswegen müssen neue Ideen her. Nach dem Motto: „Not macht erfinderisch“ kamen die beiden Einzelhändler Sabine Preuten von Pasta Passion & Pane und Abdel Ajaoud von Vinos Y Mas auf die Idee, einen speziellen Herdecker Adventskalender zu kreieren.

Gemeinschaftsprojekt

Aus der ersten Idee ist ein Adventskalender--Gemeinschaftsprojekt der beiden Geschäftsleute geworden. Beide haben unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Sortiment. Während Vinos Y Mas eher Weine und Spirituosen vertreibt, erhält man bei Pasta Passion & Pane, auch über die Nudeln hinaus, diverse Öle oder Balsamessige.

So haben die Händler nun den Kalender, der das Warten auf Weihnachten kulinarisch verschönern soll, mit 24 Fläschchen befüllt – 17 mit Balsamessigen und Olivenölen von Pasta Passion und sieben mit feinen Likören und Spirituosen von Vinos Y Mas.

Sich gegenseitig helfen

„Enthalten sind zum Beispiel aromatisierte Balsamessige mit Himbeer oder Granatapfel. Damit kann man schöne Dressings machen“, sagt Initiatorin Sabine Preuten. Aber auch die Spirituosen haben es in sich. „Es sind hochwertige Spirituosen wie Rum, Gin, Grappa oder Pistazienlikör enthalten. Am Ende wird es dann einen ganz speziellen Whiskey geben“, verrät Abdel Ajaoud, der sich um die alkoholhaltigen Fläschchen gekümmert hat. Abgefüllt wurden die kleinen Flaschen in Handarbeit in den jeweiligen Geschäften. Das Ganze gibt es ab sofort in einem schicken Holzrahmen in beiden Geschäften zu kaufen.

Corona machte Strich durch alle Pläne

Die Idee zu dem Kalender entwickelte sich relativ spontan. Ajaoud, der mit seinem Laden Vinos Y Mas erst vor kurzem umgezogen ist , veranstaltete in der Vergangenheit bereits Tastings, bei denen es seine Weine zu passendem Käse aus dem Herdecker Geschäft Say Cheese - Käse & Mehr gegeben hatte. Auch Preuten und Ajaoud hatten ähnliches vor: „Wir wollten das Konzept eigentlich mit Weinen und Pasta anbieten. Das war sogar schon terminiert. Durch Corona wurde aber natürlich alles abgesagt.

Da haben wir uns überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte,“ erklärt Sabine Preuten. Ein Adventskalender passt gut in die Vorweihnachtszeit und wurde dann schnell umgesetzt. „Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und dachten, ein Adventskalender sei eine tolle Idee dafür,“ so Preuten.

Schwierige Zeiten

Natürlich versuchen die Initiatoren, mit verschiedenen Aktionen und Ideen wie dem Adventskalender, Kunden zu gewinnen und Umsätze zu generieren. Denn die Coronakrise macht allen zu schaffen . „Für die Einzelhändler sind das keine rosigen Zeiten. In der Innenstadt sind einfach weniger Menschen, weniger Bummler unterwegs. Die Leute gehen eher gezielt einkaufen. Das sind Umsätze, die uns fehlen“, berichtet Sabine Preuten . Dabei wissen die Geschäftsleute, dass man den Kunden mehr denn je auch Attraktives und Innovatives bieten muss, um sie in ihre Geschäfte zu locken. Aber auch, dass die Stadt in dieser dunklen Zeit nicht komplett einschläft, machen sich die Händler zur Aufgabe „Wir möchten den Leuten zeigen, dass wir aktiv sind und etwas machen in der Stadt. Die Leute sollen sehen, dass etwas in Bewegung ist, und dass wir weiter nach vorne gehen“, erklärt Abdel Ajaoud.

Der Inhalt

Der Herdecker Adventskalender beinhaltet 24 Fläschchen mit je 40 ml Inhalt .

17 Fläschchen von Pasta Passion & Pane befüllt – mit einer Auswahl an Balsamessigen mit beispielsweise Granatapfel- oder Himbeeraroma und verschiedenen Olivenölen.

7 Fläschchen von Vinos Y Mas befüllt – mit hochwertigen Spirituosen wie z.B. Gin, Grappa, Whiskey und Rum.

Die Flaschen befinden sich in einem schicken Holzrahmen . Der Kalender kostet 99 Euro.