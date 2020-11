Herdecke: Unfall mit Leichtverletzten und großem Sachschaden

Herdecke. Laut Mitteilung der Polizei gab es einen heftigen Unfall in Herdecke. Auf der Ender Talstraße stießen zwei Pkw zusammen. Mit verheerenden Folgen.

Eine 43-jährige Wittenerin fuhr am Montagmorgen auf der Gederner Straße in Richtung Wetter und wollte laut Mitteilung der Polizei nach links auf die Ender Talstraße abbiegen, hierbei übersah sie einen im Gegenverkehr fahrenden 59-Jährigen in seinem Fiat. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat gegen ein Verkehrszeichen auf der angrenzenden Verkehrsinsel geschleudert. Der VW der 43-Jährigen schleuderte gegen einen auf der Ender Talstraße stehenden Fiat und schob diesen auf den dahinter stehenden Honda.

Die 43-Jährige und der 59-jährige Fiatfahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.