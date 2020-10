Herdecke: SPD braucht neue Spitze für Fraktion und Partei

Der Schock in der Wahlnacht saß tief: Mit der letzten Auszählung war klar, dass es genau so viele Kandidaten der SPD direkt in den Rat geschafft hatten, wie der Partei anteilsmäßig auch zustehen. Unter den Glücklichen fehlte Jan-Christoph Schaberick. Der amtierende Fraktionschef stand zwar auf Platz 1 der Reserveliste. Allein: Die Liste zog nicht. Seitdem hat die Herdecker SPD ein Problem, zu dem öffentlich noch keine Lösung benannt wird. Aber nicht nur ein Fraktionsvorsitz ist zu klären, auch an der Spitze der Partei steht ein Wechsel an.

Schon zu Beginn des Jahres hatte Prof. Dr. Ulrich Schwellenberg angekündigt, dass er aus Altersgründen nicht wieder als SPD-Stadtverbandsvorsitzender und somit als Parteichef kandidieren wolle. Daran hält er fest. Im November steht die Neubesetzung auf dem Terminplan der Sozialdemokraten. Einer winkt auf Nachfrage der Redaktion als möglicher Nachfolger ab: Dieser Posten sei für ihn „aktuell keine Option“, sagt Jan-Christoph Schaberick.

Trotz Verlusten stärkste Partei

Schaberick hatte den Vorsitz der SPD-Fraktion im Herdecker Rat übernommen, nachdem Nadja Büteführ in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt worden war. Bei der Kommunalwahl am 13. September trat der Jurist bei der Bürgermeisterwahl erneut gegen Amtsinhaberin Katja Strauss-Köster an, und auch in einem Stimmbezirk für den Rat hatte er sich aufstellen lassen. Hier siegte allerdings Sarah Rosa Gerigk für die Grünen. Es war nicht das erste Mal, dass dieser Bezirk an die Grünen ging, Schaberick hatte ihn aber auch schon mal für sich geholt.

Vier Wochen hat die Herdecker SPD jetzt diskutiert, wie der Fraktionsvorsitz für die zunächst halbe neue Ratsperiode geklärt werden kann. Am 3. November ist die konstituierende Sitzung des Herdecker Rates, in den die SPD trotz starker Verluste wieder als stärkste Partei einziehen wird. Am 26. Oktober will die SPD über den Fraktionsvorsitz entscheiden. Aktuell sieht Jan-Christoph Schaberick keinen Anlass zu der Annahme, „dass ich über die Liste in den Rat der Stadt Herdecke nachrücke.“ Beim Verzicht eines der direkt gewählten Ratsmitglieder wäre das zwar möglich, den Wählerwillen im betreffenden Wahlkreis würde das aber nicht abbilden.

SPD eine von sechs Fraktionen im neuen Rat Aus der Ratswahl am 13. September war die SPD trotz beinahe 9 Prozent Verlust mit 32,3 Prozent der Stimmen erneut als stärkste Partei hervorgegangen. SPD-Bürgermeisterkandidat Jan Schaberick scheiterte auch im zweiten Anlauf, Amtsinhaberin Katja Strauss-Köster (parteilos) an der Spitze von Rat und Verwaltung abzulösen. Im neuen Rat werden sechs Männer und sechs Frauen für die SPD sitzen. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Neben der SPD ist das in Herdecke bei CDU, Grünen, FDP, Linker und AfD der Fall. Hinzu kommt ein Ratsmitglied für Die Partei.

Auch für Nadja Büteführ ist klar: „Wir gehen jetzt mit dieser Mannschaft an den Start.“ Sie meint damit die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der SPD, die es am Wahltag direkt in den Rat geschafft haben. Die letzten Wochen seien eine „arbeitsreiche und gesprächsreiche Zeit“ gewesen – so wie es die nächsten wohl auch noch würden. Immerhin bleibe Jan-Christoph Schaberick der Herdecker Politik wohl als sachkundiger Bürger erhalten. Gerade im Bereich Bauen und Verkehr habe sich bei ihm in den letzten Jahren viel Kompetenz angesammelt.

Klarheit in zwei Wochen

Die neue SPD-Fraktion im Parlament der Stadt ist kleiner als jene in der letzten Ratsperiode. Bisher gab es eine doppelte Stellvertretung: Klaus Klostermann war ebenso Vize wie Schabericks Vorgängerin Nadja Büteführ. Sie gehört weiter dem Herdecker Rat an.

„Alles ist auf dem Weg“, sagt Ulrich Schwellenberg vier Wochen nach dem Schock der Wahlnacht zur Personalfrage an der Spitze der Fraktion, „aber noch ist nichts spruchreif“. Erst nach den Herbstferien, also in rund zwei Wochen, soll gewählt und damit die Nachfolgelösung im Fraktionsvorsitz öffentlich gemacht werden.