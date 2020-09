Nach dem Brand bei Edeka Grubendorfer musste auch die Bäckerei Hagenkötter ihre Filiale in dem Gebäude im Quartier Ruhraue schließen. Der Traditionsbetrieb aus Herdecke um Ariane und Robin Hagenkötter (links Verkäuferin Jutta Holz) bietet übergangsweise Waren in einem Container auf dem Parkplatz an.