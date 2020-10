Herdecke: Markante Buche an Sparkasse wird Mittwoch gefällt

Die große Buche an der Sparkasse in Herdecke ist von einem Pilz befallen. Am Mittwoch soll sie nun gefällt werden.

Herdecke. Mehr als 20 Meter hoch, aber krank: Laut Mitteilung der Stadt Herdecke wird die Blutbuche an der Stiftsstraße 7 neben der Sparkasse nun gefällt.

Aufgrund von Pilzbefall und schlechter Vitalität muss die Buche an der Stiftsstraße gefällt werden.

Die über 20 Meter hohe stadtbildprägende Blutbuche an der Stiftsstraße 7, neben der Sparkasse HagenHerdecke, ist bereits seit vielen Jahren von verschiedenen Pilzarten befallen und hat in den vergangenen Jahren einen massiven Vitalitätsverlust erlitten, heißt es in einer Mitteilung. Die Vitalität der Buche, die sich auf dem Grundstück der Sparkasse HagenHerdecke befindet, wird in dem aktuellen Gutachten als deutlich geschwächt bis abgängig eingestuft. Diese drastische Verschlechterung hänge vermutlich auch mit der Trockenheit der vergangenen Jahre zusammen. Durch den Pilzbefall wurde die Versorgung des Baumes zudem erheblich vermindert, da Wurzeln und Wurzelbereiche durch das Pilzwachstum zerstört werden. Auf Grundlage der Begutachtung ist davon auszugehen, dass die Buche nicht mehr ausreichend standsicher ist. Die hohe Sicherheitserwartung des sehr stark frequentierten Standorts kann daher nicht mehr gewährleistet werden. Das Gutachten empfiehlt, den Baum noch in diesem Jahr zu fällen.

Die Sparkasse HagenHerdecke gibt an, den Baum am 21. Oktober fällen zu lassen.