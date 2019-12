Herdecke-Diplom am Stammtisch

Ein Stammtisch einmal im Monat ist vielleicht normal. Ein Treffen einmal in der Woche lässt sich sportlich nennen. Aber wie ist das, wenn sich eine Gruppe von Männern seit Jahrzehnten an jedem Werktag in einem der Herdecker Cafés trifft? Weiterhin spannend, heißt es aus der Runde. Vor allem wegen der „Dönekes“, die sich die Herren zu erzählen haben. Die nächsten zwei Monate sollen die Leserinnen und Leser des Lokalteils mit am Tisch sitzen. Nicht täglich, aber einmal in der Woche. Bevor die ersten Geschichten erzählt werden, geht es um die Plauderrunde selbst.

„Ich gehe ins Café Erste Sahne“, sagt Dieter Krüger („Lotte“, wegen seiner als Kind langen blonden Haare, 81 Jahre), wenn er montags das Haus verlässt. Bin im Kornspeicher, verabschiedet er sich dienstags und freitags. Mittwochs zieht er zum Korkenzieher, am Donnerstag wie am Samstag meldet er sich ins Eis-Café Diana ab. Heinrich Kühnholz (85 Jahre alt, kein Spitzname) ist das zu kompliziert. „Ich gehe zum Kaffeetrinken“, sagt er an jedem Werktag der Woche. Auch wenn höchstens das erste Getränk ein Kaffee ist. Dem Herzen zuliebe ordert er für die zweite Runde meist lieber ein Wässerchen.

Seit Jahrzehnten namenlos

Einen Namen hat der Männertreff, den es schon seit den achtziger Jahren gibt, noch immer nicht. Ehemalige Mitarbeiter von MarkE und RWE hatten Gesprächsbedarf. Freunde kamen hinzu. „Die Herren haben schönen Strom gemacht und ich schöne Fasern verkauft“, sagt Heinrich Kühnholz, der an der Hauptstraße in Herdecke ein Textilgeschäft geführt hat. Über den in diesem Jahr verstorbenen Herbert Ensuleit hat er einen Platz am Wanderstammtisch gefunden.

Herdecke Wetter Im Mittelpunkt stehen Dönekes Seit Jahrzehnten kommt eine Runde von Rentnern in Herdecke regelmäßig zusammen. An jedem Tag der Woche treffen sie sich, nach einem festen Plan in verschiedenen Cafés der Stadt. Geredet wird über Politik und Fußball. Im Mittelpunkt der Gespräche aber stehen Geschichten von früher. Die Redaktion hat zugehört und aus den Dönekes, wie die Senioren ihre Geschichten selbst gerne nennen, eine Serie mit Herdecker Stammtisch Geschichten gemacht.

Kühnholz und Krüger sind adelig. Zumindest im Sinne von Herbert Ensuleit. Der hat immer von „Herdecker Landadel“ gesprochen, wenn es um Herdecker von Geburt an ging. Dieter Krüger, eine Hausgeburt. Aufgewachsen ist er in Colmar im Elsass. Das lag aber nur an der Evakuierung während des Krieges. Danach ging’s zurück an die Ruhr. Auch Heinrich Kühnholz ist im Elternhaus in Herdecke zur Welt gekommen und geblieben - von fünf Lehr- und Wanderjahren abgesehen.

Nicht alle am Stammtisch haben blaues Blut in ihren Adern. Adolf („Adi“, 86 Jahre) Möller ist erst 1996 nach Herdecke gezogen. Und auch Dr. Klaus Imle (80) ist weit weg von Herdecke geboren worden und über Flensburg ins Ruhrtal gekommen. Sein Vater war damals im Aufsichtsrat bei Dörken. Die unterschiedliche Herkunft ist wichtig für eines der beherrschenden Themen in der Runde: Fußball. Imle schwärmt für den HSV, Adi Möller für Freiburg („Da bin ich getraut worden.“) Viel BVB ist dabei. Und Schalke? Ist nicht, „und muss auch nicht sein“, steht Dieter Krüger treu zum Traditionsverein aus der unmittelbaren Nachbargroßstadt.

Fußball ist also eines der bestimmenden Themen. Das politische Geschehen ein anderes. Wichtiger aber für den Zusammenhalt sind die Geschichten von früher, die am Café-Tisch wieder lebendig werden. Auch wenn die Einen mehr erzählen und die Anderen mehr zuhören. „Die haben mich ausgebildet zum Herdecker“, schmunzelt Adi Möller, und auch Klaus Imle scheint seine Lehrmeister gefunden zu haben. „Jetzt bin ich angekommen“, sagt er nach 28 Umzügen in seinem Leben und dem Ortswechsel nach Herdecke vor zwei Jahrzehnten.

Ein Alterspräsident

In jeder Hinsicht der Jüngste in den Runden ist Rainer Beck, noch nicht lange im Rentneralter. Vor drei Jahren ist er als Neubürger nach Herdecke gekommen. Alterspräsident ist unbestritten Heinz Badzion. Zwei Jahre trennen ihn noch von einem vollen Jahrhundert. Hein ist sein Spitzname. Weil er von der Waterkant kommt und lange bei der Marine war. „Aber Titel und Dienstgrade zählen bei uns nicht“, sagt der ehemalige Maschinenhauptgefreite. „Bei uns am Stammtisch zählt nur die Person, der Mensch“, sagt er. „Und das Benehmen auch noch“, fügt er hinzu.

Das war nicht immer ritterlich. Aber aus diesen Streichen bezieht die Runde ja ihren Reiz. Dieter Krüger hat ein Foto aus dem Jahr 1957 mitgebracht. Es zeigt ihn und daneben einen Schneemann. „Prume“ (Pflaume) Kötter hatten die Jungen dem Schneemann mit Kohle auf den Bauch geschrieben - wohl wissend, dass Fritz Kötter auf diesen Spitznamen gar nicht zu zu sprechen war. „Fritz, kiek mo, bäs du datt?“, habe Filmvorführer Karl Henke frech gefragt. Und schon ist der Reigen für die „Dönekes“ eröffnet.