Herdecke: Diebstahl von Desinfektionsmittel aus Praxis

Herdecke. Es ging den Einbrechern nicht um Medikamente. Sie stiegen in die Arztpraxis in Herdecke ein, um Bargeld und Desinfektionsmittel zu klauen.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Praxis am Kirchender Dorfweg ein.

Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume der Praxis. Sie durchwühlten die Schränke der Behandlungsräume und entwendeten Desinfektionsspender und Bargeld.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.