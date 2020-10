Herdecke: Auf Fahren ohne Führerschein folgen Beleidigungen

Herdecke. Ohne Führerschein war ein Wetteraner unterwegs. Und wurde in Herdecke erwischt. Im Gerichtsprozess für den 46-Jährigen gab’s nun Überraschungen.

Mit seinem Roller und ohne Führerschein soll ein 46-jähriger Wetteraner einen „Ausflug“ nach Herdecke gemacht haben – und dabei an den Falschen geraten sein. Nun begann sein Prozess vor dem hiesigen Amtsgericht. Während er sich zumindest vorerst nicht äußern wollte, sorgte der Augenzeuge für Überraschungsmomente.

Trotz einschlägiger Vergangenheit, so der Vorwurf, setzte sich der 46-Jährige am frühen Abend des 28. Februar auf seinen Roller, gab Gas und befuhr unter anderem die Wetterstraße, obwohl ihm die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. Und damit droht ihm nun nicht nur eine Strafe, auch soll sein Gefährt eingezogen werden. „Wir schweigen erstmal“, erklärte sein Verteidiger jetzt vor Gericht, wo dem 46-Jährigen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen wird. Daraufhin wurde der Zeuge in den Saal gerufen.

Bei ihm handelte es sich um einen Polizeibeamten, der an dem Abend seine „Laufrunde“ machte und dem im Bereich des Trampelpfades am Harkortsee ein Rollerfahrer begegnete. In dem Moment sei der Roller ausgegangen und der Fahrer habe ihn plötzlich wie aus dem Nichts beschimpft und geschubst. Er habe seinen Helm abgenommen und angekündigt: „Hurensohn, ich mache Dich fertig, ich bringe Dich um.“ Er sei ein Ex-Soldat, kenne den Wette­raner Bürgermeister.

Mit Blick auf das Messer, das der Fremde in seiner Hosentasche gehabt habe, habe er einen Notruf getätigt. Derweil habe der Andere das Kennzeichen abgenommen und unter dem Sitz verstaut, habe den Roller nach oben geschoben und sei losgefahren. Später habe er ihm noch den Mittelfinger präsentiert.

Warum der Mann, den er nun eindeutig als den Angeklagten wiedererkenne, so aggressiv auf ihn reagiert habe, wisse er nicht. „Ich kann es mir nicht erklären. Ich kenne ihn nicht.“ Vielleicht sei er nur wütend gewesen, weil der Roller nicht gelaufen sei. Eine Aussage, die den Anwalt des Wetteraners auf den Plan brachte. In der Strafanzeige habe der Kollege des Zeugen vermerkt, dass der Fahrer seinen Helm eben nicht abgenommen habe. Auch sei darin nicht erwähnt, dass er eine markante Glatze trage. Vielmehr stehe dort, dass die Person eine kräftige Statur besitze – sein Mandant sei aber sehr schlank. Zudem sei sich der Zeuge sicher, ihn wiederzuerkennen, könne aber auf der anderen Seite den Roller nicht beschreiben. Sicherlich wisse er, sein Verteidiger, von der einschlägigen Vergangenheit des Wetteraners, aber es könne ja auch sein, dass der seinen Roller an eine andere Person verliehen habe.

Angesichts der Diskrepanzen, die der Rechtsanwalt als „klaffende Wunde in der Akte“ bezeichnete, wurde die Verhandlung kurzfristig unterbrochen und wird demnächst mit dem Polizeibeamten, der die Strafanzeige schrieb, als Zeuge fortgesetzt.