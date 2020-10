Herdecke/Wetter. Ein Rollerfahrer soll ohne Führerschein durch Herdecke getourt sein. Und einen Polizisten geschubst haben. So sah der Richter die Angelegenheit.

Der Roller war auf ihn angemeldet und seine 30, teils einschlägigen Vorstrafen sprachen Bände. Ein „Ausflug“ ohne Fahrerlaubnis und ein denkwürdiger Auftritt in Herdecke schienen gut zu dem Wetteraner (46) zu passen. Ein Zeuge sorgte am zweiten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Wetter jedoch für eine Überraschung. Was blieb, waren Zweifel.

Ohne Schein unterwegs

Rückblende: Mitte Oktober begann der Prozess gegen den Mann mit bewegter Vergangenheit. Ihm wurde zur Last gelegt, Ende Februar mit seinem Roller und ohne Führerschein eine Tour nach Herdecke gemacht zu haben. Auf der Wetterstraße sollte er dann einen Fremden, bei dem es sich zufällig um einen Polizeibeamten handelte, wüst beschimpft, bedroht und geschubst haben. Wobei ihm im Prozess ausschließlich Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen wurde.

Kräftig oder schlank?

Der Angeklagte schwieg beharrlich. Der betroffene Beamte, der an dem Tag privat unterwegs war, erklärte aber im Zeugenstand, ihn eindeutig wiederzuerkennen. Im Protokoll des Polizeibeamten, der die Anzeige schrieb, war jedoch vermerkt, dass der wütende Mann seinen Helm nicht abnahm. Auch war die Statur des Fremden mit kräftig beschrieben. Bei dem angeklagten Wetteraner handelte es sich aber um eine durchaus schlanke Person.

Mit der Aussage des Verfassers der Anzeige, dem Kollegen des Betroffenen, wurde das Verfahren nun fortgesetzt. Der Beamte konnte sich konkret zwar nicht mehr erinnern, ob der Kollege angab, dass der Helm auf dem Kopf blieb oder nicht. Allerdings versicherte er, wenn er das so geschrieben habe, habe das der Andere auch so gesagt. Denn das sei bei einem derartigen Geschehen eine wichtige Frage.

Auch gab er an, sich stets Notizen zu machen, um angesichts der Menge von Sachverhalten Erinnerungsfehler zu vermeiden.

Keine Eindeutigkeit

Das sofortige Anfertigen von Notizen und die Tatsache, dass der Zeuge, den Richter Christoph Labenski als überzeugend wertete, besonderes Augenmerk auf die Helmfrage legte, eine eher allgemeine Personenbeschreibung und die Widersprüche bei der Statur sorgten letztlich dafür, dass der Wetteraner freigesprochen wurde. Das Gericht konnte nicht eindeutig feststellen, dass an dem Februartag nicht doch ein Anderer auf dem Roller saß. Auch wenn es nahe liege, dass es der Angeklagte gewesen sei, zumal der die Kennzeichen erst am Tattag erhalten habe. Hier, so betonte Richter Christoph Labenski, gelte der Grundsatz: „In dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten.