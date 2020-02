Heftige Bürgermeister-Schelte für Diakonie

Anfang Januar hatte sich die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Johannes-Zauleck-Altenheims wie ein Lauffeuer in Wetter verbreitet. Mitarbeiter, Angehörige, Bewohner und Kuratorium waren bereits im Dezember über die Pläne der Diakonie Mark-Ruhr informiert worden.

Nur gegenüber der Öffentlichkeit hielt sich der Träger auf Nachfrage mehr als bedeckt: Vor 2021 seien keine konkreten Veränderungen zu erwarten, teilte Diakonie-Sprecher Fabian Tigges mit. Und: Es werde weiterhin ein Angebot für Senioren in Wetter geben – möglicherweise auch nur Wohnungen. Ein Pflegeheim „im jetzigen Sinne“ werde das Zauleck-Haus nach einem Umbau in 2021 nicht mehr sein, versicherte jedoch Kuratoriumsvorsitzender Karsten Malz.

Regina Mehring sagt ab

Nun wurde die Zukunft des Zauleck-Hauses auf Antrag der SPD auch Thema im Fachausschuss. Sie hatte beantragt, einen Vertreter der Diakonie einzuladen, um Details über die Pläne und auch zu den Gründen zu erfahren. Der entsprechenden Einladung von Fachbereichsleiterin Margot Wiese folgte die Geschäftsführerin der Diakonie, Regina Mehring, jedoch nicht. Sie ließ mitteilen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt berichten werde und eine Umsetzung anstehender Veränderungen in der Einrichtung frühestens 2021 realisiert würden. Nichts Neues also.

Herdecke Wetter Über 50 Jahre alt Das Johannes-Zauleck-Haus wurde Mitte der 1960er Jahre gebaut. Die Einrichtung hat 71 Zimmer, von denen nur noch 48 Zimmer belegt werden. Alle Zimmer sind Einzelzimmer. Jeweils zwei Bewohner teilen sich ein Bad. Aber es gibt auch noch Dreier-Badezimmer, die noch von von zwei Zimmern und deren Bewohnern benutzt werden. Das Zauleck-Haus beschäftigt derzeit 48 Mitarbeiter.

Kurz erläuterte daraufhin der Senioren- und Pflegebeauftragte der Stadt Wetter, Axel Fiedler, den aktuellen Bedarf an Pflegeplätzen in Wetter: Von 381 vorhandenen Plätzen seien derzeit 328 belegt – macht einen Überhang von 53 Pflegeplätzen in der Harkortstadt.

Bestandsschutz

Margot Wiese verwies zudem auf die schwierige Lage der Einrichtung: „Das Zauleck-Haus hat aufgrund seines Alters Bestandsschutz, auch was die Größe der Zimmer angeht. Da muss man sich nicht wundern, dass Angehörige eine andere Wahl treffen.“

Laut Diakonie seien alle derzeitigen Bewohner über die Pläne informiert. Bis Ende des Jahres ändere sich an der Situation nichts; die Diakonie habe versichert, Bewohner und Angehörige zu begleiten, so Wiese. Heißt im Klartext: Bewohner müssen bis Ende des Jahres einen Platz in einer anderen Einrichtung gefunden haben und dorthin umziehen.

Offenes Ohr gewünscht

Und auch Bürgermeister Frank Hasenberg sprach schließlich Klartext und übte deutliche Kritik am Gebaren der Diakonie: „Es sind Menschen betroffen, die jetzt etwas anderes suchen müssen. Möglicherweise auch an einem anderen Ort. Dass man da helfen will, ist das Selbstverständlichste der Welt.“ Kommunikation und Informationsfluss seien aber durchaus verbesserungswürdig. Mit der Absage, so betonte er, sei er nicht ganz zufrieden: „Wir hätten uns heute ein offenes Ohr gewünscht. Und obwohl ja angeblich noch nichts feststeht, haben Bürger aber schon konkrete Informationen bekommen. Es handelt sich hier um eine Einrichtung im Herzen unserer Stadt, und deswegen geht uns das auch etwas an.“