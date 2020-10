Handballer aus Wetter helfen junger Frau mit Leukämie

Wetter. Eine junge Frau, die Verbindungen zu Handballern aus Wetter hat, ist an Leukämie erkrankt. So will der Verein ihr helfen.

Die Nachricht ist ein Schock für die junge Frau. Akute Leukämie, Blutkrebs, sagen die Ärzte. Sie braucht dringend eine Stammzellspende.

Blutkrebs ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems im Körper. Bei gesunden Menschen funktioniert die Bildung neuer Blutzellen problemlos. Bei dieser Art von Krebs hingegen vermehren sich entartete weiße Blutkörperchen unkontrolliert. Dadurch wird das komplette System aus dem Gleichgewicht gebracht – Blutungen können nicht mehr gestoppt werden, Sauerstoff wird nicht mehr durch den Körper transportiert. Geheilt werden kann diese Krankheit nur durch eine Transplantation von Stammzellen.

Schwierige Spendersuche

Doch geeignete Stammzellen zu finden ist nicht so einfach. Es gibt gewisse Merkmale, die einfach passen müssen. Sind die Strukturen fremder Stammzellen zu unterschiedlich, werden sie abgestoßen. Eine Chance auf einen passenden Spender gibt es immer, in dem man zunächst in der Familie sucht. Doch nur ein Drittel der Patienten findet laut der zuständigen Organisation DKMS dort einen geeigneten Spender. So auch bei der jungen Frau. Deshalb ist sie nun auf der Suche. Dabei ist sie jedoch nicht alleine.

HSG Wetter/Grundschöttel macht mobil

Die junge Frau hat Verbindungen zur HSG Wetter/Grundschöttel. Als der Verein davon erfährt, rührt er die Werbetrommel. Über Instagram und Facebook werden die Sozialen Medien bemüht, um Mitglieder, Freunde und Förderer auf die Krankheit aufmerksam zu machen und sich als Spender registrieren zu lassen. Denn Letzteres ist wichtig. Nur, wer registriert ist, kann auch zum Stammzellenspender werden. Das funktioniert ganz einfach online über die Internetseite dkms.de. Dort werden einige Fragen zur Registrierung gestellt: Wohnen Sie in Deutschland? Sind Sie bereits registriert? Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum an. Haben Sie eine chronische Krankheit, die zum Ausschluss führt? Auch Größe und Gewicht werden erfragt.

Die DKMS Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen. Ihr Haupttätigkeitsfeld ist die Registrierung von Stammzellenspendern.

Im Anschluss daran braucht die DKMS noch die Adresse für die Registrierung. Wenige Tage später kommt dann per Post ein Abstrichset. Mit einem Wattestäbchen wird an der Wangeninnenseite ein Abstrich genommen. Anschließend wandert das Wattestäbchen in ein Röhrchen und wird an DKMS zurück geschickt.

Dort wird der Abstrich untersucht und die Merkmale des Spenders bestimmt. Ist die Probe passend, wird das noch einmal durch eine Blutprobe bestätigt. Es gibt dann einen Gesundheitscheck und eine Aufklärung durch den Arzt.

Entnahme aus dem Becken

Dem Spender wird ein Wachstumsfaktor verabreicht. Die Knochenmarkspende wird aus dem Beckenkamm genommen. Das Risiko dabei ist sehr gering. Der Spender spürt im Anschluss lediglich leichte Schmerzen wie bei einer nomalen Prellung. Die entnommenen Stammzellen werden anschließend wie bei einer Bluttransfusion transplantiert.