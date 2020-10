Hammer-Schlagkraft von Gott

Leska Meyer, Pfarrerin in Herdecke, denkt nach über den Reformationstag. Ohne Luther wäre vieles nicht gegangen.

Der Hammer ist DAS Accessoire des Reformationstages.





Schon in meiner frühen Schulzeit hat mich die Geschichte von Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an eine Tür hämmert, beeindruckt. Dramatisch und eindrucksvoll wird es oft in Film und Fernsehen gezeigt. Zurecht. Denn Martin Luther, der Hammer und sein Thesenpapier veränderten damals die Welt. An diesem Samstag feiere ich als Pfarrerin die Geburtsstunde der Evangelischen Kirche. Wäre Martin Luther nicht gewesen, könnte ich als Frau heute nicht den Dienst tun, der mir so sehr am Herzen liegt.





Für Menschen, die sich dem christlichen Glauben oder der Kirche eher fern fühlen, ist es aber auch ein besonderer Tag. Denn Luther tat damals nicht nur etwas für den Glauben, sondern auch für die Freiheit. Er hat sich dafür eingesetzt, dass mehr Menschen einen Zugang zu Bildung bekommen. Und er hat alle aufgefordert sich eigenständig über Gott und die Welt eine Meinung zu bilden. Er hat seinen Zeitgenossen klargemacht, dass sie sich nichts vormachen lassen sollen. Auch nicht von der größten Macht seiner Zeit: Der katholischen Kirche.





Die Wirkung seines Hammerschlags war groß. Luther fand viele Mitstreiter – Menschen, die so dachten wie er. Das war für ihn ein Glück. Denn ansonsten hätte er die erste Zeit der Glaubensrevolution wohl nicht überlebt.





Eine solche Schlagkraft kann ich auch heute noch erleben. Ich denke da an die vielen Jugendlichen, die ihre Ideen rund um die „Fridays for future“ durchziehen und sich damit gegen eine viel zu wirtschaftlich denkende Welt auflehnen. Und ich denke auch an die Menschenmassen, die in Belarus gegen ein mächtiges Regime auf die Straße gehen und sich für die Freiheit einer ganzen Nation einsetzen.





Martin Luther hatte seine Schlagkraft von Gott. Ohne seinen Glauben hätte er die Kirche und die Gesellschaft nie so verändern können. Das Besondere an diesem Glauben war der neue, unverstellte Blick auf die biblische Botschaft von Jesus. Luther wurde klar, was wirklich wichtig ist: Der Glaube und die Liebe - Gott und sein Mensch. Beides muss immer im Mittelpunkt stehen, wenn es um neue Impulse und Veränderungen geht.





Und damit heißt Reformation für mich heute: Vertraue auf Gott und die Kraft, die er dir geben kann! Bilde dir zu jedem Thema deine eigene Meinung! Und setz dich dort, wo es nötig ist für die Menschen ein, die deine Hilfe brauchen!





Dank Luther bin ich dabei nicht allein. Ich gehöre zu einer großen Gruppe freidenkender Christen, die gemeinsam noch viel mehr Schlagkraft haben können. Ich bin Protestantin und das aus gutem Grund!





Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist: Jesus Christus! (1.Kor 3,11)

Leska Meyer ist Pfarrerin der ev. Kirchengemeinde Herdecke