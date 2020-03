Es ist kalt und nass; am späten Vormittag kommen nur vereinzelt Kunden zum wetterschen Wochenmarkt. Nicht gerade ideale Bedingungen für eine Stand-Premiere. Aber Frank Tesch sieht es gelassen: „Das Wetter ist die eine Sache, aber auch die Furcht vor Corona macht sich bemerkbar. Und das schon seit mittlerweile zehn Tagen.“ Der 59-Jährige hatte am Mittwoch zum ersten Mal seinen Obst- und Gemüsestand gegenüber des Parkhaus-Eingangs auf dem Bahnhofsvorplatz aufgebaut – genau dort, wo bislang Norbert Schäfer seine Waren angeboten hatte.

Von Neheim in die Harkortstadt

„Ich bin mit Obst und Gemüse groß geworden; denn mein Vater Wolfgang hatte schon Marktstände. Ich habe das also sozusagen von der Pike auf mitbekommen“, erzählt Frank Tesch. Bislang baute er seinen Stand regelmäßig mittwochs und samstags in Neheim auf, freitags ist der Wahl-Wetteraner mit Äpfeln, Birnen, Bananen, Rosenkohl und Co. in Holzwickede. Die Tage in Neheim hat er aufgegeben, als er mitbekam, dass Norbert Schäfer sich vom Marktgeschäft zurückgezogen hat. „Da ich hier in Wetter lebe, liegt die Arbeit für mich damit quasi vor der Haustür. Und außerdem kann ich damit das Lokale ein bisschen fördern“, so Frank Tesch. Über sein Angebot sagt er: „Ich bemühe mich, Produkte aus der Region zu bekommen. Meine Äpfel kommen größtenteils aus Deutschland und das Gemüse aus dem Rheinland oder Umgebung.“

Herdecke Wetter Privater Wochenmarkt am Bahnhof Der Wochenmarkt in Alt-Wetter ist nicht in städtischer Hand und wird von der Marktgesellschaft Wetter GbR durchgeführt. Er findet in der Regel mittwochs und samstags jeweils von 7 bis 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem Ruhrtal-Center statt. Geschäftsführer der Marktgesellschaft Wetter GbR ist Peter Koslitz, Telefon 02335/ 3719.

Übernommen hat Frank Tesch von Norbert Schäfer übrigens nicht nur den Standort auf dem Wochenmarkt, sondern auch dessen Mitarbeiterin Ute Blaczei. Und als zweite Mitarbeiterin dabei ist Andrea Kanzler. Vielen Wetteranern dürfte der Obst- und Gemüsehändler kein Unbekannter sein; denn er ist mit Manuela Landthaler verheiratet. Tochter Pia ist sechs und besucht die katholische St. Rafael-Grundschule. „Meine Schwiegermutter ist Brigitte Landthaler, die früher mal die ,Eiche’ an der Wilhelmstraße betrieben hat“, klärt Tesch auf. Der eingeheiratete Wetteraner stammt übrigens aus Iserlohn.