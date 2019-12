Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gründung der Filminitiative beendet kinolose Zeit

In den 50er Jahren war die Blütezeit der Kinos.

Seit September 1984 werden Filme an der Goethestraße in der ehemaligen katholischen Volksschule gezeigt.

Zwei Kinos in Wetter, zwei in Herdecke und eines in Volmarstein werben für Abenteuer auf der Leinwand.

Nach dem Boom kam eine kinolose Zeit.

Sie war in Herdecke beendet mit Gründung der Filminitiative im Jahr 1978.

Dicht an dicht sind die Anzeigen beispielsweise im Westdeutschen Tageblatt vom 15.10.1954.