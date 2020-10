Freizeit Glaskasten öffnet am Koepchenwerk in Herdecke

Herdecke. Am kommenden Freitag kann das Innere der Maschinenhalle am Koepchenwerk wieder besichtigt werden.

Nach der erfolgreichen Premiere im September setzt die AG Koepchenwerk ihre Initiative zur Öffnung des „Glaskastens“ am Koepchenwerk fort: Am Freitag, 16. Oktober wird er von 13 bis 16 Uhr wieder geöffnet. Interessierte haben so die Möglichkeit, aus ihm heraus das Innere der Maschinenhalle sehen zu können. Dieser Einblick, so haben es viele Besucher bei der ersten Öffnung bestätigt, ist weitaus besser und faszinierender als der Blick von außen durch die Fenster. Klaus Görzel und Ludger Gochermann vom Vorstand der AG Koepchenwerk werden während der Dauer der Öffnung für Fragen und Informationen rund um das Denkmal „Koepchenwerk“ zur Verfügung stehen.

Der Verein sieht in der Öffnung des Glaskastens eine Ergänzung zu den Führungen, die von der Eigentümerin des Denkmals, der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, an den Wochenenden durchgeführt werden. Gleichzeitig will er an eine lange Tradition anknüpfen: Der Glaskasten war lange Zeit tagsüber geöffnet, bis die zunehmende Gefahr, die von der immer maroder werdenden Fassade der Maschinenhalle ausging, diese Öffnung unmöglich machte. Die mögliche Wiederöffnung ist damit auch ein Ergebnis der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die die Stiftung bisher durchgeführt hat.