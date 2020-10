Glashaus gleich wieder geschlossen

Die Idee, im gläsernen Gewächshaus im Winter Gäste zu bewirten, kam gut an. Die Glashäuser stehen. Aber nun wird niemand im November dort essen.

Herdecke. So sollte es klappen: Ein Herdecker Unternehmen unterstützt ein anderes in dieser schwierigen Zeit. Doch leider müssen das große Gewächshaus, das die Firma Krieger dem Restaurant Pasta Passion & Pane unentgeltlich zur Verfügung stellt, und die beiden kleinen selbstgekauften nun doch, kurz nach der Eröffnung, (vorerst) wieder schließen. „Ich bin sehr traurig, dass wir trotz aller Bemühung wieder schließen müssen“, sagt Sabine Preuten, Inhaberin von Pasta Passion & Pane in Herdecke. Es sei aber eine tolle Geste der Firma Krieger, für die sie sehr dankbar sei. Die Idee, Gewächshäuser als Überdachung für draußen zu nutzen, kam bis jetzt gut an. Im November wird wohl niemand im Gartenhaus seine Nudeln essen. „Die Idee war, dass wir durch das Ausleihen die Herdecker Gastronomie unterstützen können. Dass jetzt geschlossen werden muss, ist bedauerlich und tut mir leid,“ sagt Ilona Krieger.