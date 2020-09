Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke froh über Weltstillwoche

Herdecke. Das Motto der Weltstillwoche „Natur lässt sich nicht kopieren“ beschäftigt nun bis zum 4. Oktober auch das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.

Die Weltstillwoche (28. September bis 4. Oktober) steht in diesem Jahr unter dem Motto „Natur lässt sich nicht kopieren“. Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, wo Frauen laut Mitteilung seit jeher beim Stillstart intensiv unterstützt werden, freue sich das Team des Perinatalzentrums besonders auf und über diese internationale Themenwoche. Denn: „Wir wünschen uns, dass die Bedeutung von Bindung, Entwicklung und Stillen in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird“, sagt Anika Scheel, Kinderkrankenschwester sowie Still- und Laktationsberaterin am Gemeinschaftskrankenhaus. „Muttermilch ist von Natur aus ein perfektes Produkt – darüber wollen wir informieren.“

Muttermilch sei immer verfügbar, keimarm und richtig temperiert, so Scheel. Ihre besondere Zusammensetzung schützte den Säugling zum Beispiel vor Neugeborenengelbsucht, Magen-Darm-Erkrankungen und Mittelohrentzündung. „Besser geht es also nicht.“ Auch stillende Mütter profitieren von den Vorteilen, so vermindere Stillen das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, erklärt Anika Scheel.

Stillberaterinnen helfen

Doch weil der Stillstart nicht für alle Mütter und ihre Babys reibungslos funktioniert oder Probleme im Laufe der Zeit auftreten können, bekommen die Familien Unterstützung – ob direkt im Kreißsaal oder Monate nach der Geburt. Am Gemeinschaftskrankenhaus stehen die Stillberaterinnen Müttern gern für eine persönliche Beratung demnach zur Verfügung.

Das Babyfreundlich zertifizierte Perinatalzentrum am Gemeinschaftskrankenhaus sei ein wichtiger Partner für Mütter und junge Familien, wenn es um einen gelungenen Beginn und Stillstart gehe. „Es geht schließlich nicht nur um das Stillen“, sagt die Kinderkrankenschwester sowie Still- und Laktationsberaterin Michaela Strümper-Brix. „Es geht vor allem darum, Abläufe auf den Stationen so zu gestalten, dass eine optimale Bindung ermöglicht wird.“

Durch Bindung werden demnach Entwicklung und Stillen gefördert. Intensiver Hautkontakt unmittelbar nach der Entbindung gehöre am Gemeinschaftskrankenhaus dazu, und zwar nicht nur bei gesunden, reifgeborenen Babys. Auch kranken Neugeborenen oder Frühgeborenen werde dieser Haut-zu-Haut-Kontakt direkt nach ihrer Geburt und noch im Kreißsaal ermöglicht.

Mehr Infos unter www.gemeinschaftskrankenhaus.de und www.babyfreundlich.org.