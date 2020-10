Gefundene Börse behalten - Gericht in Wetter verhängt Strafe

Günstige Gelegenheit beim Schopf gepackt: Beim Bäcker im Ruhrtalcenter fand ein Wetteraner ein Portemonnaie und steckte es ein. Wegen Diebstahls stand der 60-Jährige nun vor dem hiesigen Amtsgericht. Er beteuerte, sehr wohl vorgehabt zu haben, die Geldbörse zurückzugeben. Auch bestritt er, dass sich darin Geld befunden habe. Mit dieser Version scheiterte er allerdings kläglich.

Ihre Mittagspause verbrachte die Geschädigte am 30. Januar mit einem Kollegen in der Bäckerei. Am Tresen orderte sie Essen, bezahlte es und steckte das Portemonnaie in die Tasche ihrer Jacke. Und dort rutschte es offenbar heraus, als sie sich auf einen Bank setzte. Sie bemerkte es nicht. Erst im Büro stellte sie fest, dass etwas fehlte. Schnell kehrte sie zurück, doch der Wetteraner war schneller. Er entdeckte die fremde Geldbörse, in der sich neben diversen Karten auch etwa 150 Euro Bargeld befand, und steckte sie ein.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sah ihn wenig später aus der Bäckerei kommen – mit einem großen braunen Damen-Portemonnaie in der Hand. Kurz darauf wurde er dann auch noch zufällig Zeuge, wie die aufgeregte Betroffene den Verlust ihrer Geldbörse beklagte. Stunden später sah er dann den 60-Jährigen mit einem Personalausweis in der Hand. Auf dem Foto erkannte er die Geschädigte wieder.

Anfang August befasste sich das Amtsgericht zum ersten Mal mit dem Fall und der Wetteraner beharrte darauf, unschuldig zu sein. Ja, er habe das Portemonnaie gefunden, habe es aber nicht behalten wollen. Und Geld sei nicht darin gewesen, als er es auf der Sitzbank entdeckt habe. An dem Mittag habe er unter Zeitdruck gestanden, und später habe er mit dem Ausweis die Besitzerin ermitteln wollen, als der Security-Mitarbeiter aufgetaucht sei. Nach dieser Einlassung wurde das Verfahren ausgesetzt, da das Gericht auf die Vernehmung von Zeugen nicht verzichten konnte.

Angeklagter ist sich „keiner Schuld bewusst“

Nun wurde der Fall neu aufgerollt, und der Angeklagte blieb bei seiner Schilderung. Er habe die Börse zurückgeben wollen, und wenn er die Besitzerin nicht hätte ausfindig machen können, hätte er das fremde Eigentum am nächsten Tag zur Polizei gebracht. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, betonte er. Überzeugen konnte er weder Anklage noch Gericht, zumal die Geschädigte bestätigte, dass sich circa 150 Euro im Portemonnaie befanden und der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erklärte, der Wetteraner habe flüchten wollen, und deshalb habe er ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten müssen.

Seine Version bezeichnete Richter Christoph Labenski am Ende als reine Schutzbehauptung. „Sie haben sich jede Menge Zeit gelassen“, hielt er dem 60-Jährigen vor und wies darauf hin, dass der Wetteraner das Portemonnaie unter anderem in der Bäckerei hätte abgeben können. Auch zeigte er sich davon überzeugt, dass der Angeklagte das Geld herausnahm und auch nicht vorhatte, es zurückzugeben. Das Ganze kam den Mann, der zuvor noch nicht in Erscheinung getreten war, teuer zu stehen: 30 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe.