Arbeitsplätze Gefahr für 15 Stellen bei der Demag in Wetter

Wetter. Die Demag in Wetter kommt nicht zur Ruhe. Jetzt geht es um Kranspezialanfertigungen und den Abbau von vielleicht 15 Stellen.

Bis zu 15 Stellen könnten von einem Abbau bei der Demag in Wetter betroffen sein.

Im Zusammenhang mit den „Anstrengungen zur Verbesserung der Rentabilität des Geschäftsbereichs Industrial Equipment“ hatte Konecranes jetzt die Arbeitnehmervertretungen in Deutschland und Finnland zu Verhandlungen eingeladen. Gründe seien das seit vielen Jahren unprofitable Geschäft mit Kranspezialanfertigungen (ETO) sowie die derzeit geringe und unsichere allgemeine Marktnachfrage gewesen. Ergebnis: In Hyvinkää (Finnland) werden voraussichtlich 25 und in Hämeenlinna (Finnland) 30 Stellen von Abbau betroffen sein.

In der in Wetter ansässigen deutschen ETO-Organisation werden der Vertrieb, die Konstruktion & Entwicklung, das Auftragsmanagement und der Bereich Operative Prozesse Gegenstand der Verhandlungen sein. Voraussichtlich sind 15 Stellen von Abbau betroffen.