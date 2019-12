Unter Atemschutz erkundete die Feuerwehr das Einfamilienhaus am Genossenschaftsweg.

Feuerwehr Gas strömt in Einfamilienhaus in Volmarstein aus

Volmarstein. Gasaustritt beim Renovieren. Die Bewohner verlassen das Haus und rufen die Feuerwehr; die evakuiert auch die Nachbarhäuser.

Zu einem ABC-Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Wetter am Samstag um 16.52 Uhr in den Genossenschaftsweg alarmiert. In einem Einfamilienhaus war es durch Renovierungsarbeiten im Keller zu einem Gasaustritt gekommen. Die Bewohner verließen das Gebäude und informierten die Feuerwehr.

Nach Eintreffen führte der Einsatzleiter vor Ort sofort die nötige Erkundung durch und forderte den zuständigen Energieversorger nach. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit Messgeräten in das Kellergeschoss. Zeitgleich wurden die benachbarten Reihenhäuser aus Sicherheitsgründen geräumt. Weitere Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff in Bereitstellung auf und brachten Geräte zur Belüftung des Wohnhauses in Stellung.

Nach wenigen Minuten konnte die Ursache des Schadstoffaustrittes dann gefunden werden. Ein Stück Holz hatte eine Gasflasche getroffen, aus deren Ventil das Gas austrat. Die Flasche wurde geschlossen und ins Freie gebracht. Nachdem die Räume gelüftet waren, zeigten Kontrollmessungen auch keine erhöhten Werte mehr an. Alle Bewohner konnten wieder zurück in ihre Häuser.

Ein in der Nachbarschaft wohnender Hausmeister der Georg-Müller-Schule stellte, nachdem er den Feuerwehreinsatz bemerkt hatte, sofort die Turnhalle der Schule als Unterkunft für die zwölf betroffenen Personen zur Verfügung. Hier wurden sie in den warmen Räumen für die Zeit des Einsatzes vom Rettungsdienst betreut. Dem Hausmeister gilt ein großes Dankeschön für seine Hilfe. Die Einsatzkräfte der Löschzüge Volmarstein / Grundschöttel und Wengern / Esborn, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten nach ca. eineinhalb Stunden wieder zu ihren Standorten einrücken.